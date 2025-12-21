NBA／史上第7貴 布萊恩、喬丹Logoman卡拍出近「億」天價

一張編號1/1的2003年Upper Deck Exquisite Collection系列的傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）和喬丹（Michael Jordan）雙人Logoman球星卡，Professional Sports Authenticator（PSA）評分為6級。於美國時間本週五，通過Heritage Auctions拍賣行，以317萬2000美元（約新台幣9千9百萬元）的價格成交。

根據Card Ladder的數據統計，這是史上第7貴的籃球卡交易，也是第2貴的布萊恩卡和第3貴的喬丹卡交易。

✨ STELLAR SALE! Featuring the 2003 Upper Deck Exquisite Collection Michael Jordan/Kobe Bryant All NBA Access Pass Dual Logoman Patches 1/1, graded PSA 6, sold for $3,172,000 via Heritage Auctions on December 19th! pic.twitter.com/dCgQ3XZ42X — Cardhedger (@cardhedger) 2025年12月20日

這張雙人Logoman卡是雙人Logoman卡系列的首發年份，上面沒有簽名。而2007-08賽季Upper Deck Exquisite Collection系列的布萊恩、喬丹雙人Logoman卡，在8月份透過Heritage Auctions拍賣行以1293.2萬美元（約新台幣4億元）的價格成交，成為史上最昂貴的球員卡，這張卡片上就有布萊恩、喬丹兩位傳奇巨星的親筆簽名。

在周五晚間的拍賣會之前，Heritage Auctions 2025年的銷售額已突破20億美元，繼2024年18.67億美元的銷售額之後，今年將會是該拍賣行創紀錄的一年。2024年8月，Heritage促成了MLB傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）的「全壘打預告（Called Shot）」球衣的成交，交易金額高達2400萬美元（約新台幣7.6億），創下了體育紀念品成交價的最高紀錄。

📖 A new top-10 most expensive basketball card is in the books.



$3.17 million for a 2003 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman with MJ and Kobe (at @HeritageAuction).



This was the first time that the Dual Logoman was introduced. pic.twitter.com/hHff639TKZ — SLAM Grails (@SLAMGrails) 2025年12月20日