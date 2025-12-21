NBA／球鞋自由市場的大物！ 布克大方送鞋爭取柯瑞加入Nike

勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）在上個月宣布與合作多年的代言品牌Under Armour分道揚鑣，轟動全球。在本週五勇士與太陽的賽後，太陽球星布克（Devin Booker）公開表示，自己正在積極遊說Nike公司，以爭取這位自由球鞋市場上的大物。

柯瑞在今年11月14日正式宣布與品牌UA結束超過10年的合作關係，隨後，他開始自由選擇其他品牌的球鞋，包含Nike、PUMA、Adidas、Li-Ning都球鞋都曾被柯瑞著用。他開始根據不同城市的球鞋風格來選擇球鞋，既致敬當地的籃球文化，也試探市場反應。在日前對陣太陽隊的比賽中，他穿著由布克所代言的簽名鞋Nike Book 1。

有鑑於此，在與勇士賽後的記者會上，布克也隨即向媒體透露訊息，以爭取柯瑞加盟。據太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）報導，布克在賽後採訪中說道：「他（柯瑞）現在是球鞋市場的自由球員，所以我知道他一直在四處尋找合適的球鞋，而且他每次對陣的城市都有一個共同的主題。」

此外，布克還補充，「你知道，他跟UA解約後的第二天，就問我要了幾雙鞋，我當然把所有熱門款都寄給了他，今晚看到他穿著它們，我很高興。」

“Called shotgun with the gold medal backcourt!!”



Steph Curry signed the Chevy x Book 1s he wore for Devin Booker 🥇 @StephenCurry30 @DevinBook



📷 @DuaneRankin / @SooWavy11 https://t.co/pVzfHHx7H0 pic.twitter.com/2jBIZ2n8HD — Sole Retriever (@SoleRetriever) 2025年12月19日

布克和柯瑞兩人曾在去年夏天代表美國男籃出征巴黎奧運，並最終一路過關斬將拿下金牌。布克認為，拿下金牌對他個人意義非凡，這是他和柯瑞與其他知名球星站上世界最高舞台上奮鬥的證明。「這真的很難用語言來形容，」布克補充：「回想起奧運會，能夠和他並肩作戰，不僅僅是在球場上，我們還在場下彼此了解。」

布克最後強調了柯瑞為何仍然是世界上最有價值的運動員之一，「但無論誰得到他，我們都知道他是一位全球偶像，擁有遍佈世界各地的粉絲，今年夏天我就親眼見證了這一點，我們都知道柯瑞有多受歡迎，而且一直如此。」