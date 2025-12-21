NBA／馬刺隊史第4快開季20勝 主帥：持續謹慎使用溫班亞瑪

上季打了42場比賽才取得20勝的馬刺，在全隊本季集滿各種天賦之後，戰績逐漸水到渠成。在昨天輕鬆大勝老鷹之後，馬刺在開季第27場例行賽就收下了第20場勝利，目前在西區高居第2，僅次於衛冕軍雷霆。

根據統計，馬刺追平隊史第4快拿到20勝的紀錄。先前最快紀錄是2010-11年的前23場達標。

考量到馬刺開季以來所面臨的主力輪流傷病問題和密集的客場作戰賽程，能夠在前27場比賽打出如此成績，也可以看出陣中年輕小將們的飛速成長。

馬刺主帥強森（Mitch Johnson）賽後也談到了當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的恢復情況，目前他仍是以替補身分出賽，強森透露球隊將會循序漸進保護溫班亞瑪，等到他可以完全恢復最佳狀態。

「說實話，我認為這純粹是身體狀態的問題。顯然，你無法透過訓練去複製比賽時的上場時間。你可以進行1000次衝刺、游泳、在跑步機上奔跑，做任何你想做的訓練，但比賽時的身體狀態是無法達到那種水平的。我認為這正是我們目前所看到的情況。」強森說。

強森強調：「很明顯他在球場上的影響力相當巨大，但就像我們所說的，他才剛剛回到球場，我們會謹慎面對，逐日進行評估」