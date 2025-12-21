聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／場內場外都吸睛！ 狀元佛雷格新秀卡拍出創紀錄近600萬
獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）不管在場上還是場下都是焦點人物，在本週對陣爵士的比賽，他寫下聯盟史上首位單場得分超過40分的18歲球員的紀錄。近期，他的新秀球員卡在拍賣會上更是創下紀錄，拍出高達18萬美元（約新台幣560萬元）的價格，為之前最高價的2倍。
據《The Athletic》報導，一張佛雷格的「2025 Topps Chrome Silver Pack」簽名Superfractor的新秀卡，在美國時間週四晚上的Fanatics Collect拍賣會上以18萬美元（約新台幣560萬元）的價格售出，這幾乎是其之前最高價的兩倍。
他之前的紀錄是在6月下旬創下的，當時他親筆簽名的「2024-25 Bowman Chrome U Superfractor」卡片，上面寫著「來自207」，代表佛雷格的家鄉緬因州，以97600美元（約新台幣300萬元）的價格售出。
這張破紀錄的卡片將包含他首場NBA比賽的球衣碎片，是NBA和知名球員卡公司Topps聯合推出的全新項目的一部分，Topps公司最近重新獲得了球星卡發行權。專家認為這張卡片的銷售量可能會超過以往所有卡片。
佛雷格的球員卡價值之所以水漲船高，除了本身的名氣和高知名度，他在球場上的好表現同樣功不可沒。他在本賽季出賽的27場比賽中，場均能夠得到18.6分、6.4個籃板、3.6次助攻和1.3次抄截，投籃命中率為47.8%，。在12月16日對陣爵士的比賽，佛雷格全場全場27投13中，罰球20中15，拿下42分7籃板6助攻，外帶2阻攻1抄截，成為NBA首位18歲單場40分的球員。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言