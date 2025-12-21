快訊

律師浮濫／沒案源靠攏詐團 流浪律師背後陷制度性失業

避免食物變質或引發火災危險 8種物品最好不要放在瓦斯爐附近

為何有人挺身衝向凶嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷 10%人易被觸發

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／場內場外都吸睛！ 狀元佛雷格新秀卡拍出創紀錄近600萬

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠狀元佛雷格。 路透社
獨行俠狀元佛雷格。 路透社

獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）不管在場上還是場下都是焦點人物，在本週對陣爵士的比賽，他寫下聯盟史上首位單場得分超過40分的18歲球員的紀錄。近期，他的新秀球員卡在拍賣會上更是創下紀錄，拍出高達18萬美元（約新台幣560萬元）的價格，為之前最高價的2倍。

據《The Athletic》報導，一張佛雷格的「2025 Topps Chrome Silver Pack」簽名Superfractor的新秀卡，在美國時間週四晚上的Fanatics Collect拍賣會上以18萬美元（約新台幣560萬元）的價格售出，這幾乎是其之前最高價的兩倍。

佛雷格新秀卡 截自X
佛雷格新秀卡 截自X

他之前的紀錄是在6月下旬創下的，當時他親筆簽名的「2024-25 Bowman Chrome U Superfractor」卡片，上面寫著「來自207」，代表佛雷格的家鄉緬因州，以97600美元（約新台幣300萬元）的價格售出。

這張破紀錄的卡片將包含他首場NBA比賽的球衣碎片，是NBA和知名球員卡公司Topps聯合推出的全新項目的一部分，Topps公司最近重新獲得了球星卡發行權。專家認為這張卡片的銷售量可能會超過以往所有卡片。

佛雷格的球員卡價值之所以水漲船高，除了本身的名氣和高知名度，他在球場上的好表現同樣功不可沒。他在本賽季出賽的27場比賽中，場均能夠得到18.6分、6.4個籃板、3.6次助攻和1.3次抄截，投籃命中率為47.8%，。在12月16日對陣爵士的比賽，佛雷格全場全場27投13中，罰球20中15，拿下42分7籃板6助攻，外帶2阻攻1抄截，成為NBA首位18歲單場40分的球員。

Cooper Flagg 獨行俠

相關新聞

NBA／傳勇士想補有體型、體能中鋒 獨行俠葛佛等3人是目標

勇士隊本季戰績13勝15敗，戰績不如預期，據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，勇士打算補強中鋒，看中的類型是具備體型和運動能力。 海恩斯在《NBA on Prime》節目中表示：「

NBA／湖人發動交易補爛防守？ 傳有意熱火維金斯等6人

鵜鶘隊本季戰績不佳，近期傳出聽取防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）交易報價。不過《The Athletic》湖人隊記者沃伊克（Dan Woike）撰文提到，鵜鶘目前無意送走瓊斯，並點出湖人6大

NBA／兩天洗一次澡？杜蘭特談個人清潔：喜歡貼近真實的感覺

火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）近日與隊友范弗利特（Fred VanVleet）一同登上節目《Unguarded》，並談及自我照顧與紓壓方式時，杜蘭特坦言自己近年變得更加隨性，包括減少剪髮、

NBA／場內場外都吸睛！ 狀元佛雷格新秀卡拍出創紀錄近600萬

獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）不管在場上還是場下都是焦點人物，在本週對陣爵士的比賽，他寫下聯盟史上首位單場得分超過40分的18歲球員的紀錄。近期，他的新秀球員卡在拍賣會上更是創下紀錄，拍

NBA／保羅辦萬聖節派對僅3人參加？小瑞佛斯嘆：完全不意外

「控衛之神」保羅（Chris Paul）先前舉辦萬聖節派對，原意是希望促進隊友之間的交流、凝聚球隊氣氛，但最終效果不彰，僅有3位球員參加。小瑞佛斯（Austin Rivers）近日也對相關報導發表看法

NBA／曾讓詹皇「下跪」的裁判回來了！路易斯直言要贏回大家信任

今日聯盟宣布，前NBA裁判路易斯（Eric Lewis）在2023年因違反聯盟社群媒體政策退休後，正式獲准重返聯盟裁判體系，將以G聯盟（NBA G League）裁判身分回歸球場，本季有機會被指派部分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。