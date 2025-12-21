NBA／對裁判怒比中指 湖人「聰明哥」遭罰款損失百萬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人後衛史馬特（前）。 路透社
湖人後衛史馬特（前）。 路透社

湖人昨日對陣爵士的比賽中，湖人後衛「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）因在中場休息時對裁判做出不雅手勢而被吹判他個人本季第3次的技術犯規。而聯盟方也於稍早宣布，將對史馬特處以3.5萬美元（約新台幣110萬元）的罰款。

在比賽第二節結束時，湖人隊以78：73落後。史馬特在返回休息室時與一名裁判發生了爭執，並在爭執後向裁判豎起了中指。該行為導致他被判技術犯規，這是他本賽季的第3次領到技術犯規，聯盟方於今天宣布對他處予罰款的懲處。

這並非史馬特生涯第1次遭到罰款。此前，他曾在2017年季後賽期間向球迷豎中指而被罰款2.5萬美元（約新台幣78萬元）。

儘管湖人上半場處於劣勢，但靠著在下半場的反彈，他們在第三節和第四節總計進帳70分，反觀爵士只拿57分。最終湖人逆轉爵士，以比數143：135收下這場「飆分大戰」的勝利。史馬特在末節找回手感，他三分球4投3中，單節攻下9分，全場繳出17分4籃板1助攻的成績單。

由於湖人先發後衛里夫斯（Austin Reaves）因左小腿拉傷連缺席第3場比賽，所以史馬特近期在球隊的任務將更加吃緊。此外，中鋒艾頓（Deandre Ayton）將因左肘酸痛連續第2場缺席比賽，前鋒八村壘（Rui Hachimura）因右腹股溝酸痛，今日上午從出戰成疑降為缺席。

史馬特（右）。 法新社
史馬特（右）。 法新社

湖人 Marcus Smart

