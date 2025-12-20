快訊

持雙刀闖加油站商店！三峽男還將不明溶劑倒桌上 遭警壓制送辦

女當眾衝上台控「與未成年發生關係」 孫生激動哽咽：已賠65萬

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／傳勇士想補有體型、體能中鋒 獨行俠葛佛等3人是目標

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠隊中鋒葛佛(左)。 美聯社
獨行俠隊中鋒葛佛(左)。 美聯社

勇士隊本季戰績13勝15敗，戰績不如預期，據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，勇士打算補強中鋒，看中的類型是具備體型和運動能力。

海恩斯在《NBA on Prime》節目中表示：「他們在尋求體型和運動能力，你看勇士，籃板和阻攻都排聯盟後段班，禁區得分更是聯盟墊底，所以他們鎖定具備運動能力的中鋒。」

海恩斯點名3個勇士的潛在目標，分別是獨行俠隊葛佛（Daniel Gafford）、籃網隊克拉克斯頓（Nic Claxton）及拓荒者隊威廉斯（Robert Williams）。

「這3個名字都在勇士目標清單上，他們希望引進一位能衝框、護框、又能阻攻的防守型中鋒。」海恩斯補充說，「我被告知，勇士這次是來真的，他們正盡一切努力，希望將球隊拉回具備爭冠水準的行列。」

勇士 獨行俠

相關新聞

NBA／湖人發動交易補爛防守？ 傳有意熱火維金斯等6人

鵜鶘隊本季戰績不佳，近期傳出聽取防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）交易報價。不過《The Athletic》湖人隊記者沃伊克（Dan Woike）撰文提到，鵜鶘目前無意送走瓊斯，並點出湖人6大

NBA／傳勇士想補有體型、體能中鋒 獨行俠葛佛等3人是目標

勇士隊本季戰績13勝15敗，戰績不如預期，據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，勇士打算補強中鋒，看中的類型是具備體型和運動能力。 海恩斯在《NBA on Prime》節目中表示：「

NBA／保羅辦萬聖節派對僅3人參加？小瑞佛斯嘆：完全不意外

「控衛之神」保羅（Chris Paul）先前舉辦萬聖節派對，原意是希望促進隊友之間的交流、凝聚球隊氣氛，但最終效果不彰，僅有3位球員參加。小瑞佛斯（Austin Rivers）近日也對相關報導發表看法

NBA／曾讓詹皇「下跪」的裁判回來了！路易斯直言要贏回大家信任

今日聯盟宣布，前NBA裁判路易斯（Eric Lewis）在2023年因違反聯盟社群媒體政策退休後，正式獲准重返聯盟裁判體系，將以G聯盟（NBA G League）裁判身分回歸球場，本季有機會被指派部分

NBA／擋不住愛德華致勝三分球 雷霆主帥：之前多半能贏下來

美國職籃NBA西區龍頭奧克拉荷馬雷霆今天在最後一分鐘遭到明尼蘇達灰狼逆轉，以107比112苦吞本季第3敗

NBA／真情告白獨行俠！佛雷格：忠誠對我一直很重要

「忠誠」向來對獨行俠帶有特別意義。美國航空中心場外豎立著諾維茨基（Dirk Nowitzki）的雕像，象徵他一生效力同一支球隊的忠誠；另一方面，獨行俠送走頭牌球星唐西奇（Luka Doncic），仍是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。