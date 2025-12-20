NBA／傳勇士想補有體型、體能中鋒 獨行俠葛佛等3人是目標

勇士隊本季戰績13勝15敗，戰績不如預期，據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，勇士打算補強中鋒，看中的類型是具備體型和運動能力。

海恩斯在《NBA on Prime》節目中表示：「他們在尋求體型和運動能力，你看勇士，籃板和阻攻都排聯盟後段班，禁區得分更是聯盟墊底，所以他們鎖定具備運動能力的中鋒。」

海恩斯點名3個勇士的潛在目標，分別是獨行俠隊葛佛（Daniel Gafford）、籃網隊克拉克斯頓（Nic Claxton）及拓荒者隊威廉斯（Robert Williams）。

「這3個名字都在勇士目標清單上，他們希望引進一位能衝框、護框、又能阻攻的防守型中鋒。」海恩斯補充說，「我被告知，勇士這次是來真的，他們正盡一切努力，希望將球隊拉回具備爭冠水準的行列。」