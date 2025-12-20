快訊

NBA／太陽戰績遠超預期！柏金斯盛讚布魯克斯已成心中「最喜歡球員」

聯合新聞網／ 綜合報導
「惡棍」布魯克斯(中)帶動太陽開季打出久違好表現。 法新社
「惡棍」布魯克斯(中)帶動太陽開季打出久違好表現。 法新社

ESPN球評柏金斯Kendrick Perkins）近日在節目《NBA on ESPN》中，談到太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）已成為他現役中「最喜歡的球員之一」，並盛讚布魯克斯為太陽帶來久違的領導力。

太陽本季表現優於外界預期，目前戰績15勝12敗，暫居西區第七名。

對此，柏金斯認為，太陽能維持競爭力，與布魯克斯的貢獻密不可分，「沒有人預期太陽會站在現在的位置。他們目前排在第七，而這一切和『反派』布魯克斯有很大關係。」

「他已經成為我最喜歡的NBA球員之一，因為只要有他在，勝利就會跟著來。」柏金斯強調。

此外，柏金斯也點出布魯克斯對前東家與現東家的影響力。

「自從他離開後，灰熊就再也回不到過去的樣子。我們去年也看到了他如何在火箭幫助建立球隊文化，而現在，他把太陽自保羅Chris Paul）離開後，一直缺乏的東西帶回來了，那就是領導力。」

本季至今，布魯克斯已出賽21場，並有望打出生涯最佳季，場均繳出 21.7分、3.1籃板、1.8助攻，及1.4抄截，投籃命中率44.8%，三分球命中率32.9%，不僅多項數據為生涯新高，也展現在攻守兩端的穩定影響力。

