NBA／老鷹慘敗馬刺！丹尼爾斯仍誇溫班亞瑪「最強阻攻王」

老鷹今日於主場迎戰近期拉出4連勝的馬刺，即便溫班亞瑪（Victor Wembanyama）此役從板凳出發，僅上場 21 分鐘，老鷹仍以98：126慘吞二連敗。丹尼爾斯（Dyson Daniels）賽後也不禁讚揚溫班亞瑪是聯盟「最好的阻攻者」。

丹尼爾斯直言，溫班亞瑪的存在，讓球隊進攻端面臨極大壓力，「他是聯盟最好的阻攻者。當你又高又長，就能用各種方式影響投籃。切入禁區時，你必須隨時注意他的位置，而我自己也必須把外線投進，才能讓他更尊重我。」

丹尼爾斯也指出，老鷹整體投籃狀況不佳，讓對手防守更加肆無忌憚，「我們全隊今晚的手感並不好，面對這樣的球員時，就只能嘗試突破後分球，尋找射手。」

Nothing like a block from Victor Wembanyama. 😮‍💨



pic.twitter.com/SfUWAAnpDR — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年12月20日

此役老鷹整體投籃命中率僅40.4%，三分球命中率更是25%。馬刺也在溫班亞瑪坐鎮禁區威脅下，全場於禁區攻下60分。

失誤同樣成為老鷹的致命傷，上半場就出現11次失誤、全場16次失誤，加上進攻端投籃不進，讓比賽早早失去懸念。

丹尼爾斯坦言，「今晚我們太想鑽縫傳球了，有時候，簡單的傳球比困難的傳球更好。我們失誤太多，這對我們傷害很大。」

「我們的腳步慢了一拍，讓對手太輕鬆切入。當溫班亞瑪鎮守禁區時，他是我們防守的重點，他們又打得很快，加上我們失誤多，讓他們有太多轉換快攻機會。」丹尼爾斯接著說。

丹尼爾斯進一步表示，「對我們來說，關鍵是要出手好的投籃，當你能投進球，防守自然也會比較輕鬆，但今晚我們沒做到。」

儘管如此，老鷹接下來4場比賽都將在主場進行，仍有機會調整狀態，「我們必須準備好。最近幾場確實有些下滑，但我們會為周一的比賽做好準備。大家都不喜歡輸球，芝加哥也是支很好的球隊，會是一場硬仗，但我們知道該怎麼打、該用什麼方式應戰。」