快訊

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓 7警緊追在後畫面曝光

足球／足協理事長補選 張燦31：6當選提4大目標

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
足協理事長補選張璨順利當選。圖／張璨提供
足協理事長補選張璨順利當選。圖／張璨提供

中華民國足球協會在今天召開臨時會員大會並進行第13任理事長補選，最終同額競選的張璨獲得31張有效票支持順利當選，在當選後張璨也發表4項當選宣言，其中包括協助中華女足在明年3月的亞洲盃賽事中達成目標。

中華民國足球協會前任理事長王麟祥在日前以身體因素請辭，而中華足協也必須依照規定在45天內進行理事長補選，最終僅有張璨一人報名參選，在同額競選的情況下，今天的第13屆第五次臨時會員代表大會中，共有37位會員出席順利進行補選，最終張璨也以31：6票數當選，成為足協新任理事長。

在當選後，張燦也提出四大當選宣言，包括將拜會北、中、南、東和地方委員並進行溝通，和企甲、木蘭球隊進行了解需求和提升戰力，加強和運動部最有效溝通，理解協助足協解決財務行政的問題，以及協助中華女足在明年三月亞洲盃，動員所有足球界力量達成目標。

延伸閱讀

足球／足協補選理事長同額競選 張璨：改變就要從現在開始

足球／足協20日進行理事長補選 如未能完成將啟動第14屆換屆改選

兩任立法院長領軍豪華評審團 宏道獎13日登場

足球／理事長王麟祥請辭 全國體總會長葉政彥對足協表達關心

相關新聞

NBA／湖人發動交易補爛防守？ 傳有意熱火維金斯等6人

鵜鶘隊本季戰績不佳，近期傳出聽取防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）交易報價。不過《The Athletic》湖人隊記者沃伊克（Dan Woike）撰文提到，鵜鶘目前無意送走瓊斯，並點出湖人6大

NBA／愛德華關鍵攻守發威比下SGA 灰狼復仇賞雷霆第3敗

前一次交手與雷霆糾纏到最後無奈飲恨的灰狼，今天在主場捲土重來，即便主帥芬奇（Chris Finch）早早就因不滿判決連續吃下技術犯規被趕出場，但球員們眾志成城，面對對手的強力反擊，最後靠著愛德華（An

NBA／保羅辦萬聖節派對僅3人參加？小瑞佛斯嘆：完全不意外

「控衛之神」保羅（Chris Paul）先前舉辦萬聖節派對，原意是希望促進隊友之間的交流、凝聚球隊氣氛，但最終效果不彰，僅有3位球員參加。小瑞佛斯（Austin Rivers）近日也對相關報導發表看法

NBA／曾讓詹皇「下跪」的裁判回來了！路易斯直言要贏回大家信任

今日聯盟宣布，前NBA裁判路易斯（Eric Lewis）在2023年因違反聯盟社群媒體政策退休後，正式獲准重返聯盟裁判體系，將以G聯盟（NBA G League）裁判身分回歸球場，本季有機會被指派部分

足球／足協理事長補選 張燦31：6當選提4大目標

中華民國足球協會在今天召開臨時會員大會並進行第13任理事長補選，最終同額競選的張璨獲得31張有效票支持順利當選，在當選後...

NBA／封KD「史上最強得分手」小莫里斯盛讚：沒人能像他那樣

前NBA球員小莫里斯（Marcus Morris Sr.）與雙胞胎哥哥大莫里斯（Markieff Morris），近日一同在 Podcast《Morris Code Show》中討論誰是「NBA歷史最

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。