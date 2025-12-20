足球／足協理事長補選 張燦31：6當選提4大目標

中華民國足球協會在今天召開臨時會員大會並進行第13任理事長補選，最終同額競選的張璨獲得31張有效票支持順利當選，在當選後張璨也發表4項當選宣言，其中包括協助中華女足在明年3月的亞洲盃賽事中達成目標。

中華民國足球協會前任理事長王麟祥在日前以身體因素請辭，而中華足協也必須依照規定在45天內進行理事長補選，最終僅有張璨一人報名參選，在同額競選的情況下，今天的第13屆第五次臨時會員代表大會中，共有37位會員出席順利進行補選，最終張璨也以31：6票數當選，成為足協新任理事長。

在當選後，張燦也提出四大當選宣言，包括將拜會北、中、南、東和地方委員並進行溝通，和企甲、木蘭球隊進行了解需求和提升戰力，加強和運動部最有效溝通，理解協助足協解決財務行政的問題，以及協助中華女足在明年三月亞洲盃，動員所有足球界力量達成目標。