NBA／湖人發動交易補爛防守？ 傳有意熱火維金斯等6人

鵜鶘隊本季戰績不佳，近期傳出聽取防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）交易報價。不過《The Athletic》湖人隊記者沃伊克（Dan Woike）撰文提到，鵜鶘目前無意送走瓊斯，並點出湖人6大交易目標。

沃伊克指出湖人目前最大問題是防守，因此交易對象會鎖定防守型球員。鵜鶘已向有興趣的球隊表態，他們不打算討論瓊斯的交易。湖人最多只能拿出1個無保護首輪加薪資配平的方案，像瓊斯這等級的球員，通常要價會是高品質選秀權搭配年輕球員。

國王隊後衛艾利斯（Keon Ellis）是另一位各隊有興趣的球員，他賽季結束後將成為自由球員，目前行情大約是1個受保護首輪選秀權。艾利斯投射能力沒問題，防守影響力評價兩極，有人認為他擅長製造失誤，但不是真的有效限制，也有人對他的身材與防守大型後衛能力保持疑慮。他仍是湖人會評估的對象，但追求他的球隊不只湖人。

湖人今年夏天曾討論交易來熱火隊維金斯（Andrew Wiggins），若他們決定犧牲明年夏天薪資空間來強化本季戰力，這個選項可能被重新檢視。

另外值得關注的人選還有快艇隊前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.），他過去在獨行俠隊與唐西奇（Luka Doncic）搭檔時證明過自己的價值，考量快艇目前戰績與選秀資產有限，只要報價合理，勢必會聽取。

其他被球探與高層點名適合湖人的人選，還包含籃網隊曼恩（Terance Mann）和黃蜂隊格林（Josh Green），如果公牛隊願意放走多森姆（Ayo Dosunmu），他也很符合需求，但公牛一直很看重他，開價恐怕不低。