聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／擋不住愛德華致勝三分球 雷霆主帥：之前多半能贏下來
聯盟龍頭雷霆今天在比賽最後時刻領先的情況下遭到灰狼逆轉，以107比112苦吞本季第3敗。
法新社報導，現任年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍35分，仍未能阻止灰狼逆轉勝，這也是NBA衛冕軍雷霆近3場的第2敗。
灰狼主將愛德華（Anthony Edwards）攻下26分、12籃板、3助攻與2阻攻，表現最為搶眼。
雷霆在比賽剩下40秒時仍領先，不過愛德華一記後撤步三分跳投命中，助灰狼奠定勝基。
雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）說：「這是一場勢均力敵的比賽，雙方都有機會。我們本季打過不少這種比賽，大多都能贏下來。」
他賽後告訴媒體：「我們原本在最後階段領先，但他們比我們多完成幾次關鍵進攻。」
雷霆戰績來到25勝3敗，他們數天前剛在拉斯維加斯NBA盃4強賽遭到淘汰。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言