NBA／兩天洗一次澡？杜蘭特談個人清潔：喜歡貼近真實的感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特談及自我照顧與紓壓方式時，坦言自己不一定天天洗澡。 美聯社。
火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）近日與隊友范弗利特（Fred VanVleet）一同登上節目《Unguarded》，並談及自我照顧與紓壓方式時，杜蘭特坦言自己近年變得更加隨性，包括減少剪髮、使用乳液，甚至不一定天天洗澡。

杜蘭特對於「個人清潔與放鬆方式」的直白分享，在社群平台迅速引發熱議，「為什麼一定要剪頭髮？為什麼一定要擦乳液？我其實不太擦乳液，頂多手乾的時候擦一下。」

「真正會讓我剪頭髮的情況，反而是待在房間打電動時，朋友說理髮師要來了，我才想說：好吧，『大家都剪，那我也剪。』。」

杜蘭特進一步表示，隨著年紀與心態轉變，他已不再像過去那樣在意外在細節。

「我以前真的很在意這些事，但後來發現，當我不再那麼在乎時，反而更放鬆。所以我就少剪頭髮、不太擦乳液。我還是會洗澡，但有時可能兩天才洗一次，等到要去健身房再說。」杜蘭特坦言。

杜蘭特也補充道，這並不代表自己完全忽略清潔，而是取決於當下行程安排，「我不是說運動完不洗澡，如果我只是待在家裡，又沒有訓練，有時就會讓自己維持那樣幾天。我只是喜歡那種貼近真實、貼近生活的感覺，就順其自然。」

