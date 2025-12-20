快訊

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓 7警緊追在後畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／愛德華關鍵攻守發威比下SGA 灰狼復仇賞雷霆第3敗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
愛德華關鍵時刻發飆。 美聯社
愛德華關鍵時刻發飆。 美聯社

前一次交手與雷霆糾纏到最後無奈飲恨的灰狼，今天在主場捲土重來，即便主帥芬奇（Chris Finch）早早就因不滿判決連續吃下技術犯規被趕出場，但球員們眾志成城，面對對手的強力反擊，最後靠著愛德華（Anthony Edwards）在關鍵時刻的致命三分球和重要火鍋，以112比107完成復仇，也迫使聯盟龍頭雷霆苦吞本季第3敗。

因傷缺席3場比賽愛德華此役回歸，繳出26分12籃板3助攻3抄截2阻攻的全能表現，他在終場前38.5秒命中超前比分的關鍵三分球，隨後封下亞歷山大的上籃並搶下籃板，接著又助攻藍道（Julius Randle）造成犯規順利兩罰全中，再把亞歷山大的球抄走，可說是在攻守兩端全面壓制對手，

灰狼全隊6人得達雙位數，藍道獲得19分8籃板5助攻；迪文森佐（Donte DiVincenzo）和里德（Naz Reid）各拿15分。戈貝爾（Rudy Gobert）搶下14個籃板。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高35分並送出7次助攻，不過其他沒人得分超過20分，在第四節決勝時刻幾乎只能仰賴亞歷山大的單打破壞，特別是全隊三分球手感再度冰凍，全場累積39投僅11中，命中率低於3成，也讓整體火力難以延續。

特別是雷霆擅長的製造罰球能力，這場比賽反而是被灰狼「整碗端走」，雙方罰球數差距是30比47，對雷霆來說也是相當罕見的狀況

威廉斯這場比賽得到17分7籃板2助攻2阻攻，霍姆葛倫（Chet Holmgren）14分5籃板，米契爾（Ajay Mitchell）14分。

對比開季之初的連勝氣勢衛冕軍，近期吞下近3戰中的第2敗，戰績來到25勝3敗。

相關新聞

NBA／湖人發動交易補爛防守？ 傳有意熱火維金斯等6人

鵜鶘隊本季戰績不佳，近期傳出聽取防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）交易報價。不過《The Athletic》湖人隊記者沃伊克（Dan Woike）撰文提到，鵜鶘目前無意送走瓊斯，並點出湖人6大

NBA／愛德華關鍵攻守發威比下SGA 灰狼復仇賞雷霆第3敗

前一次交手與雷霆糾纏到最後無奈飲恨的灰狼，今天在主場捲土重來，即便主帥芬奇（Chris Finch）早早就因不滿判決連續吃下技術犯規被趕出場，但球員們眾志成城，面對對手的強力反擊，最後靠著愛德華（An

NBA／保羅辦萬聖節派對僅3人參加？小瑞佛斯嘆：完全不意外

「控衛之神」保羅（Chris Paul）先前舉辦萬聖節派對，原意是希望促進隊友之間的交流、凝聚球隊氣氛，但最終效果不彰，僅有3位球員參加。小瑞佛斯（Austin Rivers）近日也對相關報導發表看法

NBA／曾讓詹皇「下跪」的裁判回來了！路易斯直言要贏回大家信任

今日聯盟宣布，前NBA裁判路易斯（Eric Lewis）在2023年因違反聯盟社群媒體政策退休後，正式獲准重返聯盟裁判體系，將以G聯盟（NBA G League）裁判身分回歸球場，本季有機會被指派部分

足球／足協理事長補選 張燦31：6當選提4大目標

中華民國足球協會在今天召開臨時會員大會並進行第13任理事長補選，最終同額競選的張璨獲得31張有效票支持順利當選，在當選後...

NBA／封KD「史上最強得分手」小莫里斯盛讚：沒人能像他那樣

前NBA球員小莫里斯（Marcus Morris Sr.）與雙胞胎哥哥大莫里斯（Markieff Morris），近日一同在 Podcast《Morris Code Show》中討論誰是「NBA歷史最

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。