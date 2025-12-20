NBA／愛德華關鍵攻守發威比下SGA 灰狼復仇賞雷霆第3敗

前一次交手與雷霆糾纏到最後無奈飲恨的灰狼，今天在主場捲土重來，即便主帥芬奇（Chris Finch）早早就因不滿判決連續吃下技術犯規被趕出場，但球員們眾志成城，面對對手的強力反擊，最後靠著愛德華（Anthony Edwards）在關鍵時刻的致命三分球和重要火鍋，以112比107完成復仇，也迫使聯盟龍頭雷霆苦吞本季第3敗。

因傷缺席3場比賽愛德華此役回歸，繳出26分12籃板3助攻3抄截2阻攻的全能表現，他在終場前38.5秒命中超前比分的關鍵三分球，隨後封下亞歷山大的上籃並搶下籃板，接著又助攻藍道（Julius Randle）造成犯規順利兩罰全中，再把亞歷山大的球抄走，可說是在攻守兩端全面壓制對手，

GO-AHEAD TRIPLE.

GAME-WINNING BLOCK.

GAME-ICING STEAL.



ANT DID IT ALL IN THE FINAL MINUTE 🐜 https://t.co/zVSEZGIZfv pic.twitter.com/E8mJPJRhKv — NBA (@NBA) 2025年12月20日

灰狼全隊6人得達雙位數，藍道獲得19分8籃板5助攻；迪文森佐（Donte DiVincenzo）和里德（Naz Reid）各拿15分。戈貝爾（Rudy Gobert）搶下14個籃板。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高35分並送出7次助攻，不過其他沒人得分超過20分，在第四節決勝時刻幾乎只能仰賴亞歷山大的單打破壞，特別是全隊三分球手感再度冰凍，全場累積39投僅11中，命中率低於3成，也讓整體火力難以延續。

特別是雷霆擅長的製造罰球能力，這場比賽反而是被灰狼「整碗端走」，雙方罰球數差距是30比47，對雷霆來說也是相當罕見的狀況

威廉斯這場比賽得到17分7籃板2助攻2阻攻，霍姆葛倫（Chet Holmgren）14分5籃板，米契爾（Ajay Mitchell）14分。

對比開季之初的連勝氣勢衛冕軍，近期吞下近3戰中的第2敗，戰績來到25勝3敗。