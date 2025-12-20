NBA／真情告白獨行俠！佛雷格：忠誠對我一直很重要
「忠誠」向來對獨行俠帶有特別意義。美國航空中心場外豎立著諾維茨基（Dirk Nowitzki）的雕像，象徵他一生效力同一支球隊的忠誠；另一方面，獨行俠送走頭牌球星唐西奇（Luka Doncic），仍是部分球迷心中難以抹去的傷痕。近日，獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）也談到對於「忠誠」一詞的看法。
「忠誠對我來說一直很重要。我認為就是專注當下、活在此刻。我真的很享受待在這裡的每一分鐘。不管我當初會在哪座城市，我都會同樣熱愛這一切。現在的感覺就像是在實現夢想。」佛雷格表示。
佛雷格接著說，「我只想踏實地活在當下，享受這個環境。達拉斯的每一個人都對我非常好，如果我不想盡可能地待在這裡，那才是真的愚蠢。」
「不管未來發生什麼，就讓它發生吧。我現在只想一天一天地享受生活，接受所得到的一切，並且心懷感恩。」佛雷格坦言。
場上方面，佛雷格不久前締造生涯新高42分，創下聯盟18歲球員史上單場最高得分，甚至達成新人年2度單場至少20分、5助攻且0失誤的比賽，成為史上第一人。
儘管部分球迷選擇再次擁抱這位新世代球星，但在失去唐西奇的傷痛下，仍有球迷持有保留態度。
