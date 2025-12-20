NBA／封KD「史上最強得分手」小莫里斯盛讚：沒人能像他那樣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
小莫里斯封杜蘭特為「史上最強得分手」。 美聯社
小莫里斯封杜蘭特為「史上最強得分手」。 美聯社

前NBA球員小莫里斯（Marcus Morris Sr.）與雙胞胎哥哥大莫里斯（Markieff Morris），近日一同在 Podcast《Morris Code Show》中討論誰是「NBA歷史最強得分手」，小莫里斯也毫不猶豫給出自己的答案，直言火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）當之無愧。

「我認為他是NBA歷史上最好的得分手，這是我個人的看法。就我對比賽的理解，他就是史上最強。」小莫里斯表示。

小莫里斯進一步解釋，「從來沒有一名6呎11吋、接近7呎的球員，能像他那樣運球創造出手機會，還能維持這麼長的巔峰期。沒有人能像KD那樣得分。就算是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）有他的後仰跳投，但KD是第一個讓你看到，這麼高大的球員能在最高層級持續高效得分。」

小莫里斯也強調，杜蘭特從進入聯盟第一天開始，就展現出與眾不同的得分能力。

然而，儘管外界不斷將杜蘭特推上「史上最強得分手」的稱號，他本人則坦言，現階段的重心只放在為火箭爭冠，而非歷史排名。

「我覺得自己已經完全掌握這項運動，這應該是每個球員唯一的目標。」杜蘭特在節目《Unguarded》中表示。

杜蘭特直言，「我不在乎拿自己跟魔術強森（Magic Johnson）或柏德（Larry Bird）相比，但他們所建立的標準，我想達到。無論是生涯長度、影響力、對城市與比賽的影響，還有冠軍，我都想要。」

杜蘭特也透露，自己在拿下生涯首冠後，心態出現重大轉變，「當我們拿到第一座冠軍時，我才發現那些比較其實都不重要。為什麼我要拿自己去和另一個男人比較？我應該只跟自己競爭。」

「在人生中，我做任何事，都不再拿自己和任何人相比。」杜蘭特補充道。

現年37歲的杜蘭特，生涯至今已15次入選全明星、4度拿下得分王、2度榮膺總冠軍賽 MVP。本季他仍維持頂尖狀態，場均攻下25.1分，投籃命中率51.3%，三分球命中率高達42%。

