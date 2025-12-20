快訊

北捷殺人案震驚社會！網喊「別跨年」…101董事長賈永婕發聲了

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

NBA／灌籃王葛瑞芬、女籃傳奇帕克領銜 2026名人堂提名名單揭曉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026年籃球名人堂提名名單出爐。圖截自X
2026年籃球名人堂提名名單出爐。圖截自X

籃球名人堂在今天公布2026年名人堂提名名單，其中包括前快艇隊灌籃王葛瑞芬（Blake Griffin）、女籃傳奇球星帕克（Candace Parker）、最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford）以及兩屆NBA最佳教練迪安東尼（Mike D'Antoni）都入列。

名人堂這次公布的提名名單中有近200位球員、球隊或是籃球相關人員入選，除了上述4位球員與教練外，另外還包括1996年美國女籃隊、大學男籃教頭珀爾（Bruce Pearl）、桑普森（Kelvin Sampson）以及首度獲得提名的女籃球員多恩（Elena Delle Donne）與強森（Joe Johnson），而唯一尚未入選名人堂的千勝教頭瑞佛斯（Doc Rivers）、退役前鋒史陶德邁爾（Amare Stoudemire）、傳期解說員阿爾伯特（Marv Albert）與1996年美國奧運女籃金牌成員阿齊（Jennifer Azzi）都再次獲得提名。

談到這次的入圍名單，名人堂主席兼首席執行官多萊瓦（John L. Doleva）說：「2026的候選人都對於籃球運動產生不可磨滅的影響，他們憑藉著卓越的比賽表現、極具影響力的領導力，以提升籃球運動在國內外地位方面所取得的成就，今年的候選名單旨在表彰那些其傳奇故事持續影響著籃球運動的比賽方式、執教方式和慶祝方式的傑出人物。」

名人堂下一階段名單預計在明年2月的NBA全明星周時公布，最終入選名單則將在4月5日的NCAA四強賽上揭曉，入堂儀式則將在8月15、16日舉行。

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪連續100場阻攻達標 替補上陣猛轟26分助馬刺獵鷹

NBA／雙衛馬克西、埃奇庫姆輪番開砲 76人賞尼克奪冠後首敗

NBA／ 每個人都去照鏡子！火箭領先25分慘遭逆轉 KD：感覺很糟

NBA／勇士慘遭關鍵吹判絕殺！柯爾：很難相信比賽被這樣決定

相關新聞

NBA／溫班亞瑪連續100場阻攻達標 替補上陣猛轟26分助馬刺獵鷹

馬刺隊在日前無緣NBA盃冠軍後，前一場大勝巫師隊在例行賽拉出一波4連勝，今天作客老鷹隊主場也再度輾壓對手，不僅在首節僅讓...

NBA／雙衛馬克西、埃奇庫姆輪番開砲 76人賞尼克奪冠後首敗

在奪下隊史首座NBA盃冠軍後，尼克隊今天在主場出戰76人隊主場總算踢到鐵板，76人在雙衛馬克西（Tyrese Maxey...

NBA／吹衛少「用臉犯規」絕殺國王？ 裁判報告：正確判決

國王隊德羅展（DeMar DeRozan）昨天延長賽最後關頭，投進中距離跳投，取得1分領先。沒想到拓荒者隊以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）投籃，裁判吹「摸毛哨」，阿夫迪賈兩罰全進，以134

NBA／約柯奇大三元之夜超越賈霸 創史上最多助攻中鋒紀錄

在金塊以126比115擊敗魔術、延續近況火燙6連勝的夜晚，約柯奇（Nikola Jokic）繳出23分13助攻11籃板的大三元表現，不僅拿下本季第13次大三元，更正式超越「天勾」賈霸（Kareem A

NBA／魔術強森後首位湖人40分大三元 唐西奇：最棒的是1失誤

唐西奇（Luka Doncic）今天面對爵士隊繳出45分14助攻11籃板的大三元，率領湖人隊以143：135險勝爵士隊。唐西奇成為1981年魔術強森（Magic Johnson）後，首位40分大三元的

NBA／灌籃王葛瑞芬、女籃傳奇帕克領銜 2026名人堂提名名單揭曉

籃球名人堂在今天公布2026年名人堂提名名單，其中包括前快艇隊灌籃王葛瑞芬（Blake Griffin）、女籃傳奇球星帕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。