NBA／灌籃王葛瑞芬、女籃傳奇帕克領銜 2026名人堂提名名單揭曉

籃球名人堂在今天公布2026年名人堂提名名單，其中包括前快艇隊灌籃王葛瑞芬（Blake Griffin）、女籃傳奇球星帕克（Candace Parker）、最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford）以及兩屆NBA最佳教練迪安東尼（Mike D'Antoni）都入列。

名人堂這次公布的提名名單中有近200位球員、球隊或是籃球相關人員入選，除了上述4位球員與教練外，另外還包括1996年美國女籃隊、大學男籃教頭珀爾（Bruce Pearl）、桑普森（Kelvin Sampson）以及首度獲得提名的女籃球員多恩（Elena Delle Donne）與強森（Joe Johnson），而唯一尚未入選名人堂的千勝教頭瑞佛斯（Doc Rivers）、退役前鋒史陶德邁爾（Amare Stoudemire）、傳期解說員阿爾伯特（Marv Albert）與1996年美國奧運女籃金牌成員阿齊（Jennifer Azzi）都再次獲得提名。

談到這次的入圍名單，名人堂主席兼首席執行官多萊瓦（John L. Doleva）說：「2026的候選人都對於籃球運動產生不可磨滅的影響，他們憑藉著卓越的比賽表現、極具影響力的領導力，以提升籃球運動在國內外地位方面所取得的成就，今年的候選名單旨在表彰那些其傳奇故事持續影響著籃球運動的比賽方式、執教方式和慶祝方式的傑出人物。」

名人堂下一階段名單預計在明年2月的NBA全明星周時公布，最終入選名單則將在4月5日的NCAA四強賽上揭曉，入堂儀式則將在8月15、16日舉行。