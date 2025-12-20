NBA／保羅辦萬聖節派對僅3人參加？小瑞佛斯嘆：完全不意外

「控衛之神」保羅（Chris Paul）先前舉辦萬聖節派對，原意是希望促進隊友之間的交流、凝聚球隊氣氛，但最終效果不彰，僅有3位球員參加。小瑞佛斯（Austin Rivers）近日也對相關報導發表看法，直言這樣的結果「完全不令人意外」。

小瑞佛斯在自己的 Podcast《Off Guard with Austin Rivers》中談到此事，「聽起來很符合他們的樣子。他們說比爾（Bradley Beal）和其他幾個人有出席，這聽起來就很合理。雷納德（Kawhi Leonard）不可能會出現。」

此外，小瑞佛斯認為，快艇應跟隨保羅嘗試建立球隊文化，「那裡根本沒有文化。他在最後一年試著建立、甚至強行推動這件事，但他們不想要，也不接受，最後就把他送走了。」

「這就是事實。隨著他的成功，與後續的歷史，這件事就更讓人感到不舒服。但事情就是這樣。」小瑞佛斯補充道。

小瑞佛斯進一步強調，「那可是保羅，結果竟然沒有人去參加他辦的活動。這對我來說很奇怪，但也不令人意外，因為那裡真的沒有文化。」

不僅如此，根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導，保羅舉辦的派對並未在快艇更衣室中引起太大迴響。

「這類活動在保羅過去效力的球隊中相當常見。但快艇的休息室由多名老將與教練組成，即便在贏球後也不算活躍。因此，保羅試圖促進交流的努力最終未能奏效。」薛爾本寫道。