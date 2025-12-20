NBA／ESPN最新MVP調查出爐 亞歷山大些微領先壓下約柯奇

《ESPN》公布最新一期NBA年度最MVP非正式民調，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以些微差距領先約柯奇（Nikola Jokic），連續第3次在投票中名列第一。這項民調由100位媒體成員於本週一、二進行投票。

結果顯示，亞歷山大拿下57張第一名選票、總計865分，約柯奇則獲得42張第一名選票、累積822分，差距並不大。第三名為唐西奇（Luka Doncic）的432分，其後依序是康寧漢（Cade Cunningham）的271分與布朗森（Jalen Brunson）的106分。

雷霆目前戰績高居聯盟第一，團隊每百回合淨勝分達+16.9，已超越1995-96年賽季芝加哥公牛的+13.4紀錄，展現歷史級統治力，也讓外界開始將這支雷霆與NBA史上僅有的70勝等級球隊相提並論。

對於個人獎項，亞歷山大則顯得相當低調，他在近期一場失利後表示，若球隊能持續進步，該來的自然會來，過早設定遙遠的目標對他而言並沒有太大意義。

亞歷山大本季場均出賽33.0分鐘，可攻下32.4分、6.4助攻與4.7籃板，持續尋求衛冕2025年年度MVP，同時帶領雷霆朝連霸之路邁進。至於地表最強中鋒約柯奇同樣維持歷史級表現，場均29.6分、12.3籃板與10.9助攻，高居聯盟籃板與助攻榜首。

值得一提的是，金塊在約柯奇不在場時的表現較上季明顯改善，本季每百回合淨勝分為-1.2，遠優於去年的-9.3，穆雷（Jamal Murray）繳出生涯最佳開季狀態，也有效緩解球隊深度疑慮。