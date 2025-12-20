快訊

北捷恐怖攻擊畫面 《玩命關頭》男星轉發！國外網友嚇壞：拜託告訴我這是AI

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

NBA／「惡棍」又攻擊勇士球員！ 布魯克斯：回靈魂深處反省

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左2)、「惡棍」布魯克斯(右2)。 美聯社
柯瑞(左2)、「惡棍」布魯克斯(右2)。 美聯社

太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）昨天關鍵時刻又做出危險動作，對勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）惡意犯規，讓勇士連得5分差點逆轉。賽後布魯克斯直言要回靈魂深處反省。

布魯克斯上一戰面對湖人隊，關鍵時刻投進超前三分球，卻因為衝撞詹姆斯（LeBron James）被吹技術犯規，遭裁判驅逐出場，最後讓湖人驚險帶走勝利。

昨天比賽最後40多秒，柯瑞底角出手三分球沒進，下落時胸口被布魯克斯重擊。裁判吹惡意犯規，柯瑞兩罰命中後，巴特勒（Jimmy Butler）再投進三分球追平比數，不過太陽最終仍以99：98險勝。

「我要回家到靈魂深處好好反省。」布魯克斯賽後受訪時說，「大概就這樣吧，這已經是第2次了，但我會從中學到教訓，想辦法把事情搞清楚。」

事實上，布魯克斯早已是勇士球迷心中的「惡棍」。2022年效力灰熊隊的布魯克斯在季後賽與勇士交手，布魯克斯在防守小裴頓（Gary Payton II）快攻時，直接用右手肘攻擊小裴頓的頭，導致小裴頓重摔在地，後續缺席許多場比賽。

太陽 勇士 Stephen Curry Dillon Brooks

相關新聞

NBA／吹衛少「用臉犯規」絕殺國王？ 裁判報告：正確判決

國王隊德羅展（DeMar DeRozan）昨天延長賽最後關頭，投進中距離跳投，取得1分領先。沒想到拓荒者隊以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）投籃，裁判吹「摸毛哨」，阿夫迪賈兩罰全進，以134

NBA／約柯奇大三元之夜超越賈霸 創史上最多助攻中鋒紀錄

在金塊以126比115擊敗魔術、延續近況火燙6連勝的夜晚，約柯奇（Nikola Jokic）繳出23分13助攻11籃板的大三元表現，不僅拿下本季第13次大三元，更正式超越「天勾」賈霸（Kareem A

NBA／魔術強森後首位湖人40分大三元 唐西奇：最棒的是1失誤

唐西奇（Luka Doncic）今天面對爵士隊繳出45分14助攻11籃板的大三元，率領湖人隊以143：135險勝爵士隊。唐西奇成為1981年魔術強森（Magic Johnson）後，首位40分大三元的

NBA／溫班亞瑪連續100場阻攻達標 替補上陣猛轟26分助馬刺獵鷹

馬刺隊在日前無緣NBA盃冠軍後，前一場大勝巫師隊在例行賽拉出一波4連勝，今天作客老鷹隊主場也再度輾壓對手，不僅在首節僅讓...

NBA／ESPN最新MVP調查出爐 亞歷山大些微領先壓下約柯奇

《ESPN》公布最新一期NBA年度最MVP非正式民調，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以些微差距領先約柯奇（Nikola Jokic），連續第3次在投票中名列第一。這項民調由

NBA／「惡棍」又攻擊勇士球員！ 布魯克斯：回靈魂深處反省

太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）昨天關鍵時刻又做出危險動作，對勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）惡意犯規，讓勇士連得5分差點逆轉。賽後布魯克斯直言要回靈魂深處反省。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。