NBA／「惡棍」又攻擊勇士球員！ 布魯克斯：回靈魂深處反省

太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）昨天關鍵時刻又做出危險動作，對勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）惡意犯規，讓勇士連得5分差點逆轉。賽後布魯克斯直言要回靈魂深處反省。

布魯克斯上一戰面對湖人隊，關鍵時刻投進超前三分球，卻因為衝撞詹姆斯（LeBron James）被吹技術犯規，遭裁判驅逐出場，最後讓湖人驚險帶走勝利。

昨天比賽最後40多秒，柯瑞底角出手三分球沒進，下落時胸口被布魯克斯重擊。裁判吹惡意犯規，柯瑞兩罰命中後，巴特勒（Jimmy Butler）再投進三分球追平比數，不過太陽最終仍以99：98險勝。

Dillon Brooks earned a Flagrant 1 foul for striking Steph Curry on this play 😳 pic.twitter.com/LjlK4cmu61 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 19, 2025

「我要回家到靈魂深處好好反省。」布魯克斯賽後受訪時說，「大概就這樣吧，這已經是第2次了，但我會從中學到教訓，想辦法把事情搞清楚。」

事實上，布魯克斯早已是勇士球迷心中的「惡棍」。2022年效力灰熊隊的布魯克斯在季後賽與勇士交手，布魯克斯在防守小裴頓（Gary Payton II）快攻時，直接用右手肘攻擊小裴頓的頭，導致小裴頓重摔在地，後續缺席許多場比賽。