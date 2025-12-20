NBA／雙衛馬克西、埃奇庫姆輪番開砲 76人賞尼克奪冠後首敗

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在奪下隊史首座NBA盃冠軍後，尼克隊今天在主場出戰76人隊主場總算踢到鐵板，76人在雙衛馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）攜手拿下53分領軍下，最終就以116：107，中斷尼克7連勝。

尼克在日前奪下NBA盃冠軍後，今天首度回到主場出賽，不過面對76人卻是陷入苦戰，上半場尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）聯手出擊，兩人分別有16分、6籃板與11分、8籃板進帳，幫助尼克上半場打完還保有2分領先。

不過易籃後，76人菜鳥埃奇庫姆挺身而出，在第三節帶領球隊打出一波10：0的反擊逆轉戰局，但尼克也未讓76人就此拉開差距，反而在第四節初還一度要回領先優勢。

但手感發燙的埃奇庫姆在第四節後段再度接管戰局，先是連得5分幫助尼克在比賽最後3分鐘取得6分領先，又在最後1分38秒完成一記關鍵補灌奠定勝基，最終尼克就以9分差距賞給尼克奪冠後首敗。

76人今天以馬克西投進6記三分球拿下30分外帶8助攻表現最佳，關鍵時刻有亮眼表現的埃奇庫姆則有23分演出，中鋒佐蒙德（Andre Drummond）則有14分、13籃板演出，且全場三分球4投3中；至於尼克則以布朗森和唐斯皆攻下22分，而布里吉斯（Mikal Bridges）、羅賓森（Mitchell Robinson）也各有21分進帳。

