NBA／曾讓詹皇「下跪」的裁判回來了！路易斯直言要贏回大家信任

今日聯盟宣布，前NBA裁判路易斯（Eric Lewis）在2023年因違反聯盟社群媒體政策退休後，正式獲准重返聯盟裁判體系，將以G聯盟（NBA G League）裁判身分回歸球場，本季有機會被指派部分NBA例行賽，並於下季正式回歸，成為全職NBA裁判。

回顧2022–23賽季，在湖人大戰塞爾蒂克的比賽中，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的關鍵絕殺遭路易斯沒收。詹姆斯當場抱頭、單膝跪地的畫面，也成為該季最具爭議的判決，事後也被網友發現他利用妻子帳號，多次批評聯盟措施。

隨後，聯盟於2023年5月對路易斯展開調查，發現推特（現改名為X）上一個名為「Blair Cuttliff」的帳號，曾多次發文回應聯盟裁判相關爭議，並為路易斯與其他裁判辯護。該帳戶後來已刪除。

經調查後確認，該帳戶與路易斯家人有關，且內容由他本人發表。路易斯也全程配合調查。該事件導致他未獲選執法當年NBA總冠軍賽，並於同年退休。

離開NBA的期間，路易斯曾於HBCU中東大西洋聯盟（MEAC）擔任裁判訓練與督導，並持續在大西洋沿岸聯盟（ACC）執法大學賽事。過去兩個賽季，則持續執法NCAA男子籃球比賽。

據聯盟規劃，路易斯在完成一系列條件後，已符合重新加入裁判計畫的資格，包括壓力管理諮商與負責任使用社群媒體的相關訓練。

路易斯在接受《ESPN Andscape》訪問時表示，「我想球員看到我時，不管是抱怨還是點頭致意，都會歡迎我回來。現在想到這件事我就起雞皮疙瘩。我很興奮能重新贏回大家的信任，回到工作崗位、回到比賽中。當這件事發生時，我一直以來的計畫就是努力回到NBA。」

「我對這場G聯盟的比賽感到非常期待。能重新回到那樣的環境，找回我裁判生涯中占有重要地位的部分，真的很好。」路易斯補充道。

NBA營運總裁史布勞爾（Byron Spruell）則表示，聯盟在核准路易斯復出前，已進行全面調查。若一切順利，路易斯本季有機會被指派部分NBA例行賽，並於下季正式回歸，成為全職NBA裁判。

「他犯了錯，但他也承擔了責任。這不是懲罰性的路徑，而是一條回歸之路。任何因傷或其他原因暫離的裁判，回歸時都會先從G聯盟開始。」史布勞爾表示。

史布勞爾進一步表示，「我們最終確認那是他的分身帳號，他也承認那些發言。」

路易斯則對當時的行為表達歉意，並強調類似事件不會再發生，「一開始只是很小的事情，最後卻失控了。我對事情演變到那樣感到不開心，但我對家人、聯盟致歉。這不會再發生，我已準備好回到工作本身。」

「我明白這件事的嚴重性，以及它對身邊所有人造成的影響。我的裁判生涯一向建立在公正與誠信之上，但我跨越了界線，我必須重新贏回這一切。」路易斯補充道。

路易斯在19年NBA裁判生涯中，執法1161場例行賽、91場季後賽，以及6場NBA總冠軍賽。在加入NBA前，他也曾於G聯盟執法三個賽季；更早之前，則是庫克曼大學（Bethune-Cookman University）的籃球校隊成員。