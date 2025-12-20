NBA／吹衛少「用臉犯規」絕殺國王？ 裁判報告：正確判決
國王隊德羅展（DeMar DeRozan）昨天延長賽最後關頭，投進中距離跳投，取得1分領先。沒想到拓荒者隊以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）投籃，裁判吹「摸毛哨」，阿夫迪賈兩罰全進，以134：133絕殺國王。裁判報告出爐，認定這是正確判決。
阿夫迪賈在失去平衡情況下出手，不過裁判吹犯規，國王球員們紛紛露出不可置信的表情。重播畫面顯示，阿夫迪賈的手臂主動貼近衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的臉，因此球迷們也紛紛炸鍋。
就連阿夫迪賈受訪時都說，「我確實製造身體接觸，但沒想到剩1秒的情況下，會吹犯規。我只是頂一下衛斯特布魯克，然後把球拋出去，如果你看重播，確實可以看到我被撞離原本位置。可以說那是犯規，但老實說，不是很多裁判會在那種情況下吹這種犯規。」
裁判報告認定這次判決正確，「衛斯特布魯克將右手舉起，伸進阿夫迪賈的手臂並主動製造身體接觸，影響他的出手。與重播中心溝通後，判定犯規發生在比賽計時結束前。」
