NBA／ 每個人都去照鏡子！火箭領先25分慘遭逆轉 KD：感覺很糟

火箭在昨日對上鵜鶘之戰中，第三節一度取得25分領先下，最終仍以128：133在延長賽吞敗。令杜蘭特（Kevin Durant）賽後直言，「這不是我們該有的樣子，我也很討厭事情最後變成這樣。」

根據NBA「關鍵時刻」定義，為最後兩分鐘分差在5分以內的比賽，而火箭在這類比賽中的戰績僅6勝7敗，在聯盟中僅排第18名。

此外，火箭本季在延長賽戰績為1勝3敗，週二對上金塊的比賽，也在最後時刻遭到逆轉。

The @PelicansNBA erased a 25-POINT DEFICIT to win tonight!



Biggest comeback in the NBA this season 🍿 pic.twitter.com/npuLyUfb86 — NBA (@NBA) 2025年12月19日

對此，杜蘭特表示，「我們在下半場完全失去該有的球隊樣貌。這是我們可以學習、可以變得更好的地方。但上半場打得那麼好，下半場卻偏離正軌，真的很糟。那種感覺真的很爛。」

「我們必須重新整頓。每個人都得照照鏡子，看看自己如何在下一場比賽做得更好。」杜蘭特補充道。

事實上，火箭全場出現多達20次失誤，關鍵時刻4次罰球僅進1球，當鵜鶘成功迫使球離開杜蘭特手中時，其他角色球員也無法有效執行進攻。

「進攻端不只是失誤的問題，上半場我們就有11次失誤，下半場又出現9次，而且球員在被包夾時，看起來有些畏縮、不安，無法做出正確判斷。」火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）說道。

尤多卡進一步說道，「各隊一定會對杜蘭特和森根（Alperen Sengun）這樣防守，逼迫其他人得分，但今晚我們完全沒辦法執行。」

數據顯示，本季火箭在對上戰績優於自己的球隊時，戰績為0勝5敗。即使火箭本季主場表現出色，但客場戰績僅8勝6敗。

森根賽後同樣坦言，「我們只是失去了專注力。這是一場很糟的失利，但我們會反彈。」