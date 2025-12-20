快訊

北捷恐怖攻擊畫面 《玩命關頭》男星轉發！國外網友嚇壞：拜託告訴我這是AI

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

NBA／ 每個人都去照鏡子！火箭領先25分慘遭逆轉 KD：感覺很糟

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭在一度取得25分領先下，仍吞敗仗。令杜蘭特賽後直言感覺很糟。 法新社。
火箭在一度取得25分領先下，仍吞敗仗。令杜蘭特賽後直言感覺很糟。 法新社。

火箭在昨日對上鵜鶘之戰中，第三節一度取得25分領先下，最終仍以128：133在延長賽吞敗。令杜蘭特Kevin Durant）賽後直言，「這不是我們該有的樣子，我也很討厭事情最後變成這樣。」

根據NBA「關鍵時刻」定義，為最後兩分鐘分差在5分以內的比賽，而火箭在這類比賽中的戰績僅6勝7敗，在聯盟中僅排第18名。

此外，火箭本季在延長賽戰績為1勝3敗，週二對上金塊的比賽，也在最後時刻遭到逆轉。

對此，杜蘭特表示，「我們在下半場完全失去該有的球隊樣貌。這是我們可以學習、可以變得更好的地方。但上半場打得那麼好，下半場卻偏離正軌，真的很糟。那種感覺真的很爛。」

「我們必須重新整頓。每個人都得照照鏡子，看看自己如何在下一場比賽做得更好。」杜蘭特補充道。

事實上，火箭全場出現多達20次失誤，關鍵時刻4次罰球僅進1球，當鵜鶘成功迫使球離開杜蘭特手中時，其他角色球員也無法有效執行進攻。

「進攻端不只是失誤的問題，上半場我們就有11次失誤，下半場又出現9次，而且球員在被包夾時，看起來有些畏縮、不安，無法做出正確判斷。」火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）說道。

尤多卡進一步說道，「各隊一定會對杜蘭特和森根Alperen Sengun）這樣防守，逼迫其他人得分，但今晚我們完全沒辦法執行。」

數據顯示，本季火箭在對上戰績優於自己的球隊時，戰績為0勝5敗。即使火箭本季主場表現出色，但客場戰績僅8勝6敗。

森根賽後同樣坦言，「我們只是失去了專注力。這是一場很糟的失利，但我們會反彈。」

杜蘭特 森根 鵜鶘 尤多卡 金塊 Alperen Sengun Kevin Durant 火箭

相關新聞

NBA／吹衛少「用臉犯規」絕殺國王？ 裁判報告：正確判決

國王隊德羅展（DeMar DeRozan）昨天延長賽最後關頭，投進中距離跳投，取得1分領先。沒想到拓荒者隊以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）投籃，裁判吹「摸毛哨」，阿夫迪賈兩罰全進，以134

NBA／約柯奇大三元之夜超越賈霸 創史上最多助攻中鋒紀錄

在金塊以126比115擊敗魔術、延續近況火燙6連勝的夜晚，約柯奇（Nikola Jokic）繳出23分13助攻11籃板的大三元表現，不僅拿下本季第13次大三元，更正式超越「天勾」賈霸（Kareem A

NBA／魔術強森後首位湖人40分大三元 唐西奇：最棒的是1失誤

唐西奇（Luka Doncic）今天面對爵士隊繳出45分14助攻11籃板的大三元，率領湖人隊以143：135險勝爵士隊。唐西奇成為1981年魔術強森（Magic Johnson）後，首位40分大三元的

NBA／ESPN最新MVP調查出爐 亞歷山大些微領先壓下約柯奇

《ESPN》公布最新一期NBA年度最MVP非正式民調，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以些微差距領先約柯奇（Nikola Jokic），連續第3次在投票中名列第一。這項民調由

NBA／「惡棍」又攻擊勇士球員！ 布魯克斯：回靈魂深處反省

太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）昨天關鍵時刻又做出危險動作，對勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry）惡意犯規，讓勇士連得5分差點逆轉。賽後布魯克斯直言要回靈魂深處反省。

NBA／雙衛馬克西、埃奇庫姆輪番開砲 76人賞尼克奪冠後首敗

在奪下隊史首座NBA盃冠軍後，尼克隊今天在主場出戰76人隊主場總算踢到鐵板，76人在雙衛馬克西（Tyrese Maxey...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。