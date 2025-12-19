NBA／約柯奇大三元之夜超越賈霸 創史上最多助攻中鋒紀錄

在金塊以126比115擊敗魔術、延續近況火燙6連勝的夜晚，約柯奇（Nikola Jokic）繳出23分13助攻11籃板的大三元表現，不僅拿下本季第13次大三元，更正式超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA史上助攻數最多的中鋒。

約柯奇賽前生涯助攻數落後賈霸6次，在上半場剩下6分26秒時，他傳球給皮克特（Jalen Pickett）投進三分球，從而完成歷史性一刻。約柯奇目前以5667次助攻高居所有中鋒之冠，歷史排名進入前50。

「我常說助攻能讓兩個人開心，而不是一個人）。我認為，當你做出正確的選擇時，你會對自己感到滿意。」約柯奇說。

約柯奇能用勝利來呼應歷史紀錄之夜，好搭檔穆雷（Jamal Murray）的表現功不可沒，他攻下全場最高32分，其中20分集中在扭轉戰局的第二節，包含三分球6投5中，幫助一度落後14分的金塊打出一波35比7的猛烈攻勢，反而取得兩位數超前

穆雷生涯8季從未入選全明星，本季卻繳出場均25.2分的生涯新高，12月場均更高達28.1分，兩週前還曾在對溜馬一戰轟下52分，狀態堪稱巔峰。

魔術陣中的班凱羅（Paolo Banchero）攻下26分16籃板10助攻，完成生涯第3次大三元，也是自2024年3月20日以來首次。卡特（Wendell Carter Jr.）同樣拿下26分。魔術此役傷兵不少，除了左腳踝扭傷缺陣的得分王華格納（Franz Wagner），後衛薩格斯（Jalen Suggs）也因NBA盃4強賽對尼克之戰造成左臀挫傷未能出賽。

Prethodne noći, Nikola Jokić je još jednom pomerio granice onoga što smatramo mogućim u modernom košarkaškom svetu. Srpski centar, koji je već odavno zauzeo centralno mesto u hijerarhiji NBA košarke, postao je igrač sa najviše podeljenih asistencija među centrima! U ovoj… pic.twitter.com/CI2XWxgNjp — Mozzart Bet (@MozzartBet) 2025年12月19日