NBA／魔術強森後首位湖人40分大三元 唐西奇：最棒的是1失誤
唐西奇（Luka Doncic）今天面對爵士隊繳出45分14助攻11籃板的大三元，率領湖人隊以143：135險勝爵士隊。唐西奇成為1981年魔術強森（Magic Johnson）後，首位40分大三元的湖人球員。
詹姆斯（LeBron James）賽後盛讚唐西奇，「那就是Luka，Luka魔法，一點都不意外，他真的超強。」
不過讓唐西奇露出笑容的數據不是40分大三元，而是全場只有1次失誤，「這張數據表最棒的數字就是1次失誤。全隊只有7次失誤，這對我們來說真的很不容易，而且我們贏下比賽，這才是重點。」
本場比賽吹罰尺度很緊，史馬特（Marcus Smart）與唐西奇在內的多名湖人球員都吞下技術犯規，唐西奇關鍵時刻的冷靜，令史馬特印象深刻，「這對我們來說太重要，他心理方面撐住。我知道他很不爽，但還是控制住情緒，穩住局面，做他最擅長的事。」
