NBA／勇士進攻陷低潮 柯瑞仍正面看待：承受痛苦也許是好事

Stephen Curry 位置 後衛 得分 28.8 籃板 4 助攻 4.1 抄截 1.32

勇士今日在主場迎戰太陽，最終因關鍵判決，最終以99：98吞下3連敗。然而，除了關鍵吹判，失誤過多與投籃失準仍是勇士近期陷入低潮的主因。此役落敗後，勇士近13場則吞下9敗，戰績下滑至13勝15敗，勝率跌破五成。

這是勇士本季第5次單場至少出現20次失誤，而太陽也把握住機會，將失誤轉化拿下30分。總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「我們失誤真的太多了。我覺得我們有點洩氣了，能量、精神層面都下滑了。當對手拉出攻勢時，我們讓自己陷入自怨自艾的狀態……我們必須在控球上更精準，也要在肢體語言和比賽能量上表現得更好。」

除了失誤，勇士也錯失大量空檔投籃機會。全隊三分球42投僅12中，除巴特勒（Jimmy Butler）外，多名球員進攻端表現掙扎。當家球星柯瑞（Stephen Curry）僅拿下15分，13投3中；穆迪（Moses Moody）三分6投1中；波斯特（Quinten Post）更是10投僅2中。

「我們其實獲得不少好的出手機會。有時候球就是不會進，這種事會發生……這是一個投籃手感不佳的夜晚，但即便如此，你仍然有機會贏下這樣的比賽。」柯爾再次點出球隊執行力下滑與過多失誤的問題。

除此之外，勇士賽前進攻效率僅排聯盟第20。本場勇士在底角製造出13次出手機會，卻僅13投4中，命中率不到25%。

然而，也有球迷將勇士近況歸因於艱難賽程。勇士在賽季前28場比賽中，就打了17場客場。

對此，柯瑞坦言，「如果你想成為一支好球隊，你就必須克服這些。顯然，以我們目前的戰績來看，我們現在還不是一支好球隊，也正因如此，才會反覆陷入這樣的處境。」

「我其實喜歡這種挑戰，如果我們今年想做出任何有意義的事情，現在承受這些痛苦、好好反省，也許會是件好事。前提是，我們真的採取行動，這就是我們此刻所處的位置。」柯瑞補充道。