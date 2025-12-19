快訊

北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

NBA／勇士進攻陷低潮 柯瑞仍正面看待：承受痛苦也許是好事

聯合新聞網／ 綜合報導
即使勇士陷入低潮，柯瑞仍選擇正面看待。 路透。
即使勇士陷入低潮，柯瑞仍選擇正面看待。 路透。

本場賽事

-

:

-

載入中...

球員照片
Stephen Curry
位置 後衛
得分 28.8
籃板 4
助攻 4.1
抄截 1.32

2025-2026賽季

勇士今日在主場迎戰太陽，最終因關鍵判決，最終以99：98吞下3連敗。然而，除了關鍵吹判，失誤過多與投籃失準仍是勇士近期陷入低潮的主因。此役落敗後，勇士近13場則吞下9敗，戰績下滑至13勝15敗，勝率跌破五成。

這是勇士本季第5次單場至少出現20次失誤，而太陽也把握住機會，將失誤轉化拿下30分。總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「我們失誤真的太多了。我覺得我們有點洩氣了，能量、精神層面都下滑了。當對手拉出攻勢時，我們讓自己陷入自怨自艾的狀態……我們必須在控球上更精準，也要在肢體語言和比賽能量上表現得更好。」

除了失誤，勇士也錯失大量空檔投籃機會。全隊三分球42投僅12中，除巴特勒Jimmy Butler）外，多名球員進攻端表現掙扎。當家球星柯瑞（Stephen Curry）僅拿下15分，13投3中；穆迪（Moses Moody）三分6投1中；波斯特（Quinten Post）更是10投僅2中。

「我們其實獲得不少好的出手機會。有時候球就是不會進，這種事會發生……這是一個投籃手感不佳的夜晚，但即便如此，你仍然有機會贏下這樣的比賽。」柯爾再次點出球隊執行力下滑與過多失誤的問題。

除此之外，勇士賽前進攻效率僅排聯盟第20。本場勇士在底角製造出13次出手機會，卻僅13投4中，命中率不到25%。

然而，也有球迷將勇士近況歸因於艱難賽程。勇士在賽季前28場比賽中，就打了17場客場。

對此，柯瑞坦言，「如果你想成為一支好球隊，你就必須克服這些。顯然，以我們目前的戰績來看，我們現在還不是一支好球隊，也正因如此，才會反覆陷入這樣的處境。」

「我其實喜歡這種挑戰，如果我們今年想做出任何有意義的事情，現在承受這些痛苦、好好反省，也許會是件好事。前提是，我們真的採取行動，這就是我們此刻所處的位置。」柯瑞補充道。

勇士 柯瑞 柯爾 Stephen Curry Jimmy Butler 巴特勒 Moses Post Moody

相關新聞

NBA／勇士慘遭關鍵吹判絕殺！柯爾：很難相信比賽被這樣決定

過去12場比賽吞下8敗的勇士，今日在主場迎戰太陽。然而最後倒數0.4秒的關鍵判決，讓勇士最終以99：98一分飲恨。賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也對這次決定勝負的吹判表達失望。 雙方

NBA／魔術強森後首位湖人40分大三元 唐西奇：最棒的是1失誤

唐西奇（Luka Doncic）今天面對爵士隊繳出45分14助攻11籃板的大三元，率領湖人隊以143：135險勝爵士隊。唐西奇成為1981年魔術強森（Magic Johnson）後，首位40分大三元的

NBA／勇士進攻陷低潮 柯瑞仍正面看待：承受痛苦也許是好事

勇士今日在主場迎戰太陽，最終因關鍵判決，最終以99：98吞下3連敗。然而，除了關鍵吹判，失誤過多與投籃失準仍是勇士近期陷入低潮的主因。此役落敗後，勇士近13場則吞下9敗，戰績下滑至13勝15敗，勝率跌

NBA／「K湯在打球為甚麼你在這？」柯瑞兒子一句話道盡離別

湯普森（Klay Thompson）轉戰獨行俠已近一年半，不過勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍向《ESPN》坦言，當他觀看獨行俠比賽時，仍會關注著湯普森。近日柯瑞與他7歲的兒子卡儂（C

TPBL／高國豪達成和解解除停賽 須繳交罰款並執行公益服務 

TPBL聯盟在今天召開紀律委員會並公告，關於攻城獅隊高國豪場外行為爭議事件，因該案件之當事人間已於民國114年12月17...

NBA／為生存而戰！字母哥回應交易傳聞 強調選擇專注當下

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期捲入交易傳聞，並在今日受訪時出面回應，表示自己目前仍專注於恢復健康，並強調外界關於他未來動向的報導，並非他所能掌控。 「如果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。