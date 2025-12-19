快訊

NBA／勇士慘遭關鍵吹判絕殺！柯爾：很難相信比賽被這樣決定

聯合新聞網／ 綜合報導
賽後勇士總教練柯爾對這次決定勝負的吹判表達失望。 美聯社
賽後勇士總教練柯爾對這次決定勝負的吹判表達失望。 美聯社

過去12場比賽吞下8敗的勇士，今日在主場迎戰太陽。然而最後倒數0.4秒的關鍵判決，讓勇士最終以99：98一分飲恨。賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也對這次決定勝負的吹判表達失望。

雙方終場前戰況膠著，在倒數21秒時依舊維持平手，儘管太陽最後一擊布魯克斯（Dillon Brooks）在三分線外出手落空，但太陽古德溫（Jordan Goodwin）搶下關鍵進攻籃板還造成勇士穆迪Moses Moody）犯規，在倒數0.4秒站上罰球線，最終以2罰1中絕殺勇士。

「很難相信比賽竟然是被這樣的一次吹判所決定。」柯爾說道。

柯爾進一步表示，「那是一記打到籃板側邊的『空心球』。坐在替補席後方的球員告訴我，穆迪是先碰到球的。大家都糾纏在一起。以我來看，如果要用這樣一個回合來決定比賽勝負，那它就必須是一個非常明確的犯規。」

「所以，沒能進入延長賽，真的令人失望，我認為我們在最後幾分鐘的執行力相當出色，也替自己創造了機會。」柯爾坦言。

