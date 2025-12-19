NBA／鵜鶘防守大鎖瓊斯8抄截創本季新高 墨菲：不要放棄我們

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘防守大鎖瓊斯。 路透
鵜鶘隊今天在第三節一度陷入25分落後，末節絕地大反撲，終場以133：128逆轉火箭隊。鵜鶘前鋒墨菲（Trey Murphy III）受訪時向球迷喊話：「不要放棄我們。」

鵜鶘防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）單場8抄截，創個人生涯新高，也是本季全聯盟最多；25分逆轉勝也是本季最多。瓊斯受訪時說，「我每場比賽都用同樣方式打，今天找到方法拿8抄截，我一直打得很拼，其實沒什麼祕訣。」

墨菲和瓊斯最近都陷入交易傳聞，鵜鶘總教練博雷戈（James Borrego）直呼兩人都是球隊支柱。墨菲透露，「我們和一位曾在紐奧良警局服役的狙擊手聊過，他傳達一個訊息，要保持韌性。今晚我們試著在場上展現出來，一度落後，但從沒有放棄。」

鵜鶘最近拿下3連勝，目前6勝22敗，落後西區第10的獨行俠隊5場。墨菲向球迷保證，「我們會持續在場上交出好表現。請不要放棄我們，我保證一定會讓你們開心。」

鵜鶘 火箭

