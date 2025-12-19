NBA／為生存而戰！字母哥回應交易傳聞 強調選擇專注當下

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期捲入交易傳聞，並在今日受訪時出面回應，表示自己目前仍專注於恢復健康，並強調外界關於他未來動向的報導，並非他所能掌控。

「如果我的經紀人正在和公鹿談這些事，那是他自己的選擇。」根據《Underdog NBA》引述，安戴托昆波強調目前所有相關溝通皆由經紀人處理。

安戴托昆波補充說，「我個人並沒有和公鹿談過這件事。我仍然專注在隊友身上，更重要的是，專注在讓自己恢復健康。」

事實上，這是安戴托昆波自右小腿拉傷缺陣以來，首次回應《ESPN》報導。該報導則引述《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania） 的消息，指出安戴托昆波與其經紀人仍在討論，他的最佳去向是否仍在密爾瓦基，或是其他地方。

然而，對於這些傳聞，安戴托昆波大多選擇避談，表示並不擔心這些報導會影響到隊友，「這不會影響我的工作、不會影響我和隊友的關係、不會影響我和教練的關係，也不會影響我和總管的關係。」

「所以這些事真的不會困擾我，因為他們都知道我是怎樣的人……現在，我們不能去擔心那些報導。」安戴托昆波接著說。

安戴托昆波進一步表示：「與其討論報導和標題，說到底，我們是在為生存而戰。」

此外，安戴托昆波提到，他不認為有必要為這些報導召集全隊開會，但坦言已有部分隊友私下向他詢問，「我想他們都理解狀況，但你必須給球隊一種急迫感，像是告訴大家，這是很嚴肅的事……我們必須扭轉局勢。」

安戴托昆波也透露，「我已經和教練談過這件事，也和一些球員單獨聊過。有些隊友來問我那些報導，因為那可能會影響到他們自己的生活與職業生涯。」

談到傷勢與復出，安戴托昆波坦言自己曾因想幫助球隊而加快復出，「作為球隊領袖，當我們在競爭時，你會覺得如果你不在場上幫助球隊，就沒有給球隊最好的機會。你會有一種內疚感，好像是你的錯。於是沒有給自己足夠的時間，反而選擇倉促復出。」

在安戴托昆波缺陣期間，公鹿戰績為1勝3敗。儘管最初對他的傷勢評估為2至4周恢復期，但總教練瑞佛斯（Doc Rivers）本周稍早表示，安戴托昆波目前仍停留在個人場上訓練階段，距離復出尚有一段距離。

儘管戰績下滑，公鹿與安戴托昆波已達成共識，將讓他花足時間，確保完全康復。安戴托昆波也坦言，自己11月過快復出腹股溝傷勢，可能是導致這次小腿受傷的原因之一。

隨著相關言論曝光，考量到傷勢、戰績，以及球隊資源分配，外界對公鹿是否該持續圍繞安戴托昆波建隊，成為反覆提起的話題。