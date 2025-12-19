NBA／鵜鶘落後25分驚天逆轉火箭 KD談崩盤：我們太鬆懈了

戰績倒數的鵜鶘在主場上演不可思議的大逆轉，比伊（Saddiq Bey）下半場狂砍個人本季新高29分中的21分，率隊在第三節一度落後達25分的不利局面下，最終經過延長賽以133比128擊敗休士頓火箭。

鵜鶘此役多點開花，墨菲（Trey Murphy）攻下27分，瓊斯（Herb Jones）貢獻18分，送出生涯新高8次抄截，但在延長賽前因犯滿退場。鵜鶘近期氣勢回升，拿下3連勝，而他們在開季前25戰僅贏3場。

波爾（Jordan Poole）在延長賽剩下12秒時兩罰俱中，將比分拉開至131比128；謝普得（Reed Sheppard）隨後連續兩次三分球出手落空，比伊搶下籃板後，在剩下2秒時穩穩罰進鎖定勝局的兩球，全場球迷自正規時間最後階段起便站立歡呼，見證這場戲劇性的逆轉勝。

8 STEALS for Herb Jones (plus 18 points) in the Pelicans' 25-point comeback win!



🔒 Most steals in the NBA this season

🔒 4th player since 2021 with 8+ steals

🔒 Biggest comeback W in NBA this season pic.twitter.com/gf2RiVKilp — NBA (@NBA) 2025年12月19日

杜蘭特（Kevin Durant）全場15投12中轟下32分7籃板4阻攻，不過他在第四節和延長賽最後關鍵進攻都未能拿到球出手，可說是留下遺憾。

「我們缺乏緊迫感，對手可說是為所欲為。我們也打得不夠團結，球的轉移不好。我們太過鬆懈了，以為勝券在握，讓他們迎面痛擊了我們。我們必須在48分鐘比賽內維持能量。」杜蘭特說。

火箭整個下半場讓和延長賽讓鵜鶘團隊命中率超過6成，本身三分外線陷入嚴重熄火狀態，給了鵜鶘逆襲的契機。

森根（Alperen Sengun）進帳28分，但森根在正規時間最後關頭切入禁區後未能完成致勝一擊。第四節剩下43秒時，森根兩罰未中，給了鵜鶘追平機會，比伊隨後在剩下31秒時以切入指尖拋投追成117平手，將比賽逼入延長。

「我們太軟了，他們打得很強硬。下半場他們變得更有侵略性，但我們卻沒有跟上，我覺得這是關鍵。」森根說。談到杜蘭特在關鍵時刻拿不到球，森根則認為，「當他陷入對手包夾時，我們沒能從中找到解決方法。」

The @PelicansNBA erased a 25-POINT DEFICIT to win tonight!



Biggest comeback in the NBA this season 🍿 pic.twitter.com/npuLyUfb86 — NBA (@NBA) 2025年12月19日

鵜鶘新秀昆恩（Derik Queen）表現亮眼，繳出16分12籃板3阻攻的全能數據，他在第四節初段命中18呎跳投，帶動一波11比0的攻勢，最終以比伊灌籃作收，將比分追至101比96，正式點燃反攻氣焰。

火箭近期苦吞客場4連敗，包含輸給爵士、獨行俠和鵜鶘這些勝率不足5成的球隊，導致球隊戰績跌到16勝8敗，僅領先第6名的灰狼0.5廠勝差。