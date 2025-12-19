快訊

NBA／唐西奇45分大三元填補防守缺失 湖人險勝爵士收2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇今天攻下45分外帶14助攻、11籃板、5抄截大三元。 路透
唐西奇今天攻下45分外帶14助攻、11籃板、5抄截大三元。 路透

球員照片
Luka Doncic
位置 前鋒-後衛
得分 35.2
籃板 8.8
助攻 9.1
抄截 1.65

2025-2026賽季

儘管球隊總教練瑞迪克（JJ Redick）才剛約談完球隊雙星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic），希望兩人能帶領球隊從加強防守做起，但湖人在今天作客爵士主場的賽事中，在上半場就失掉78分，所幸靠著團隊進攻火力加持，以及唐西奇大三元加持，最終才以141：135擊敗爵士收下2連勝。

湖人今年開季前25場比賽雖然收下18勝，但得分高失分也高的問題，讓他們在與聯盟強權交手中仍是缺乏競爭力，導致總教練瑞迪克在近日約談了雙星詹姆斯與唐西奇，希望兩人能以身作則，帶領湖人從加強防守做起，從一支戰績好的球隊蛻變為聯盟強權。

在前一場面對太陽的賽事中，湖人也確實在第三節僅讓太陽攻下15分，最終成功逆轉戰局取勝，但今天作客爵士主場，在上半場又出現防守潰堤的狀況，讓爵士在第一節就攻下41分，第二節也有高水準的37分演出，團隊上半場就投進10記三分球，命中率超過6成，湖人也以5分差距落後給爵士。

儘管防守不見起色，所幸湖人今天進攻火力依舊，上半場唐西奇與詹姆斯就分別攻下25分與14分，易籃後其他球員也加入搶分行列，加上唐西奇維持火燙手感，最終他全場出手28次命中14球，攻下45分外帶14助攻、11籃板、5抄截，成為貝勒（Elgin Baylor）後，湖人隊史第二位拿下45分級大三元的球員，也是聯盟史上第4位擁有雙位數場次40分級大三元的球員，前三人分別為羅伯森（Oscar Robertson）、哈登（James Harden）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 18.6
籃板 5.8
助攻 7.5
抄截 0.8

2025-2026賽季

在唐西奇領軍下，湖人繼第二節猛轟41分後，第四節也再度打出單節41：29的攻勢，加上八村壘在倒數1分14秒投進決定比賽勝負的三分球，最終湖人就以6分差距擊敗爵士，收下2連勝。

湖人今天除了唐西奇攻下大三元外，詹姆斯也有28分、10助攻、7籃板全能演出；至於爵士則以喬治（Keyonte George）攻下34分表現最佳，新秀貝利（Ace Bailey）則有19分進帳。

