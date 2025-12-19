快訊

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／太陽古德溫關鍵進攻籃板罰球絕殺 勇士近13戰9敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士1分之差不敵太陽，吞下近13場中的第9敗。 路透
勇士1分之差不敵太陽，吞下近13場中的第9敗。 路透

近期球隊戰績不佳導致檢討聲浪連連的勇士，今天在主場出戰太陽的賽事中又踢到鐵板，兩隊整場比賽一路拉鋸到最後一刻，最終太陽靠著古德溫（Jordan Goodwin）在倒數0.4秒抓下關鍵進攻籃板並造成對手犯規，以2罰1中幫助太陽以99：98絕殺勇士，賞給勇士近13場比賽的第9敗。

過去12場比賽吞下8敗的勇士，球隊近況引外界關注，總教練柯爾（Steve Kerr）甚至公開致歉一肩扛起輸球責任，而日前更爆發球隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）與球迷的溝通信遭到公開的風波。

而今天勇士作客太陽主場再度陷入苦戰，其中近期表現低迷一度受到質疑的巴特勒（Jimmy Butler）上半場就攻下16分，帶領多點開花的勇士取得7分領先，不過包括柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）手感都不如預期，皆僅有5分進帳。

易籃後地主太陽也吹起反攻號角，尤其上半場僅有2分進帳的太陽一哥布克（Devin Booker）火力全開，他先在第三節拿下8分，加上太陽在防守端成功限制住勇士得分，幫助太陽單節拉出24：18的攻勢，追到僅剩1分差距。

第四節前段兩隊則是重回拉鋸局面，太陽雖然一度拉開到8分領先，但勇士靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在第四節最後4分鐘時連得5分，再度要回領先，不過布克關鍵時刻再度挺身而出，率領球隊拉出一波8：0攻勢反超前。

比賽最後2分鐘勇士巴特勒挺身而出，幫助勇士在比賽36秒再度扳平，在布克投進中距離跳投後，柯瑞也兩罰俱中，雙方在倒數21秒依舊維持平手，儘管太陽最後一擊布魯克斯（Dillon Brooks）在三分線外出手落空，但太陽古德溫搶下關鍵進攻籃板還造成勇士穆迪（Moses Moody）犯規，在倒數0.4秒站上罰球線，最終他也以2罰1中絕殺勇士。

太陽今天以布克攻下25分表現最佳，且其中23分集中在下半場，布魯克斯則有24分演出；至於勇士則以巴特勒攻下31分最高，但雙星柯瑞、格林分別僅有15分與7分進帳。

延伸閱讀

NBA／「K湯在打球為甚麼你在這？」柯瑞兒子一句話道盡離別

NBA／他太小隻了！布朗直播語出驚人：柯瑞一對一打不贏我

NBA／「浪花兄弟」未完待續？柯瑞深情喊話：我們希望你回來

解凍庫明加也沒用！勇士就是只剩柯瑞獨撐的一人球隊

相關新聞

NBA／唐西奇45分大三元填補防守缺失 湖人險勝爵士收2連勝

儘管球隊總教練瑞迪克（JJ Redick）才剛約談完球隊雙星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Don...

NBA／太陽古德溫關鍵進攻籃板罰球絕殺 勇士近13戰9敗

近期球隊戰績不佳導致檢討聲浪連連的勇士，今天在主場出戰太陽的賽事中又踢到鐵板，兩隊整場比賽一路拉鋸到最後一刻，最終太陽靠...

NBA／「浪花兄弟」未完待續？柯瑞深情喊話：我們希望你回來

與勇士分道揚鑣兩年後，近期關於湯普森（Klay Thompson）可能重返灣區的傳聞再度浮上檯面。對此，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）也公開表達了希望與老搭檔重聚的願望。 根據

NBA／雷霆自己的狀元籤自己打！ 快艇被打爆領先爐主剩1場

快艇隊今年的首輪選秀權被雷霆隊掌握，今天雷霆主場迎戰沒哈登（James Harden）的快艇，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）第三節打卡下班，拿下32分，幫助雷霆以122：1

NBA／鵜鶘落後25分驚天逆轉火箭 KD談崩盤：我們太鬆懈了

戰績倒數的鵜鶘在主場上演不可思議的大逆轉，比伊（Saddiq Bey）下半場狂砍個人本季新高29分中的21分，率隊在第三節一度落後達25分的不利局面下，最終經過延長賽以133比128擊敗休士頓火箭。

NBA／拉文遭遇左腳踝扭傷 預計一週後重新接受評估

國王主力後衛拉文（Zach LaVine）因日前對灰狼之戰遭遇左腳踝中度扭傷，目前已被列入傷兵名單，預計在一週後重新接受評估。 拉文是在第二節剩下5分20秒時受傷被迫提前退場，隨後經MRI檢查確

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。