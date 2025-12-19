NBA／太陽古德溫關鍵進攻籃板罰球絕殺 勇士近13戰9敗

近期球隊戰績不佳導致檢討聲浪連連的勇士，今天在主場出戰太陽的賽事中又踢到鐵板，兩隊整場比賽一路拉鋸到最後一刻，最終太陽靠著古德溫（Jordan Goodwin）在倒數0.4秒抓下關鍵進攻籃板並造成對手犯規，以2罰1中幫助太陽以99：98絕殺勇士，賞給勇士近13場比賽的第9敗。

過去12場比賽吞下8敗的勇士，球隊近況引外界關注，總教練柯爾（Steve Kerr）甚至公開致歉一肩扛起輸球責任，而日前更爆發球隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）與球迷的溝通信遭到公開的風波。

Jordan Goodwin hits the free-throw to win it for the @Suns! pic.twitter.com/d432EuDRSr — NBA (@NBA) 2025年12月19日

而今天勇士作客太陽主場再度陷入苦戰，其中近期表現低迷一度受到質疑的巴特勒（Jimmy Butler）上半場就攻下16分，帶領多點開花的勇士取得7分領先，不過包括柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）手感都不如預期，皆僅有5分進帳。

易籃後地主太陽也吹起反攻號角，尤其上半場僅有2分進帳的太陽一哥布克（Devin Booker）火力全開，他先在第三節拿下8分，加上太陽在防守端成功限制住勇士得分，幫助太陽單節拉出24：18的攻勢，追到僅剩1分差距。

第四節前段兩隊則是重回拉鋸局面，太陽雖然一度拉開到8分領先，但勇士靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在第四節最後4分鐘時連得5分，再度要回領先，不過布克關鍵時刻再度挺身而出，率領球隊拉出一波8：0攻勢反超前。

比賽最後2分鐘勇士巴特勒挺身而出，幫助勇士在比賽36秒再度扳平，在布克投進中距離跳投後，柯瑞也兩罰俱中，雙方在倒數21秒依舊維持平手，儘管太陽最後一擊布魯克斯（Dillon Brooks）在三分線外出手落空，但太陽古德溫搶下關鍵進攻籃板還造成勇士穆迪（Moses Moody）犯規，在倒數0.4秒站上罰球線，最終他也以2罰1中絕殺勇士。

太陽今天以布克攻下25分表現最佳，且其中23分集中在下半場，布魯克斯則有24分演出；至於勇士則以巴特勒攻下31分最高，但雙星柯瑞、格林分別僅有15分與7分進帳。