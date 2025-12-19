NBA／拉文遭遇左腳踝扭傷 預計一週後重新接受評估

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
拉文進入傷兵名單。 美聯社
國王主力後衛拉文（Zach LaVine）因日前對灰狼之戰遭遇左腳踝中度扭傷，目前已被列入傷兵名單，預計在一週後重新接受評估。

拉文是在第二節剩下5分20秒時受傷被迫提前退場，隨後經MRI檢查確認為腳踝扭傷，對正試圖擺脫本季6勝20敗低潮的國王而言，無疑又是重大打擊。

拉文開季至今出賽23場，場均繳出20.2分3.0籃板2.3助攻，是球隊進攻端的重要火力之一，與德羅展（DeMar DeRozan）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）共同扛起進攻重任，後兩人本季場均分別為17.7分與17.2分。

隨著拉文暫時缺陣，國王勢必得仰賴其他輪換球員填補空缺，蒙克（Malik Monk）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）兩名後衛預期將承擔更吃重的角色，兩人本季場均分別貢獻13.0分與13.8分。

總教練克里斯蒂（Doug Christie）與球隊醫療團隊將密切關注拉文的恢復狀況，希望他能在不再出現反覆傷情的前提下順利復出。

