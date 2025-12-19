NBA／「K湯在打球為甚麼你在這？」柯瑞兒子一句話道盡離別
湯普森（Klay Thompson）轉戰獨行俠已近一年半，不過勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍向《ESPN》坦言，當他觀看獨行俠比賽時，仍會關注著湯普森。近日柯瑞與他7歲的兒子卡儂（Canon）在家欣賞獨行俠交手爵士之戰時，卡儂更拋出一句令人心酸的問題。
比賽當時進入第四節，當湯普森連續命中幾顆三分球時，柯瑞忍不住大喊：「投啊，Klay！」
卡儂則注意到這幕，轉而問柯瑞一句令人心酸的問題，「Klay在打球？那你為什麼在這裡？」柯瑞隨即提醒兒子，湯普森如今以改披獨行俠戰袍。
「就在那些時刻，現實突然浮現。人生已經改變了，但同時也會提醒你，那曾經是一段多麼特別的時光，也提醒你現在這個現實有多麼令人遺憾。」柯瑞對《ESPN》表示。
在與球團高層合約談判後，湯普森選擇離隊，也為勇士王朝寫下句點。那段時期，湯普森與柯瑞、格林（Draymond Green） 攜手12個賽季，贏得4座總冠軍。
此外，湯普森效力勇士期間，卡儂與他曾留下多段溫馨互動，包括在湯普森從ACL與阿基里斯腱重傷復出後，卡儂向他說出那句可愛的「Hello, Klay Thompson」。
值得一提的是，兩人將在下周聖誕大戰再度交手，屆時勇士與獨行俠將正面對決，勢必再度引發外界關注。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言