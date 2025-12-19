NBA／「K湯在打球為甚麼你在這？」柯瑞兒子一句話道盡離別

湯普森（Klay Thompson）轉戰獨行俠已近一年半，不過勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍向《ESPN》坦言，當他觀看獨行俠比賽時，仍會關注著湯普森。近日柯瑞與他7歲的兒子卡儂（Canon）在家欣賞獨行俠交手爵士之戰時，卡儂更拋出一句令人心酸的問題。

比賽當時進入第四節，當湯普森連續命中幾顆三分球時，柯瑞忍不住大喊：「投啊，Klay！」

卡儂則注意到這幕，轉而問柯瑞一句令人心酸的問題，「Klay在打球？那你為什麼在這裡？」柯瑞隨即提醒兒子，湯普森如今以改披獨行俠戰袍。

「就在那些時刻，現實突然浮現。人生已經改變了，但同時也會提醒你，那曾經是一段多麼特別的時光，也提醒你現在這個現實有多麼令人遺憾。」柯瑞對《ESPN》表示。

在與球團高層合約談判後，湯普森選擇離隊，也為勇士王朝寫下句點。那段時期，湯普森與柯瑞、格林（Draymond Green） 攜手12個賽季，贏得4座總冠軍。

此外，湯普森效力勇士期間，卡儂與他曾留下多段溫馨互動，包括在湯普森從ACL與阿基里斯腱重傷復出後，卡儂向他說出那句可愛的「Hello, Klay Thompson」。

值得一提的是，兩人將在下周聖誕大戰再度交手，屆時勇士與獨行俠將正面對決，勢必再度引發外界關注。