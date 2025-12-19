NBA／雷霆自己的狀元籤自己打！ 快艇被打爆領先爐主剩1場

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆一哥亞歷山大（右）。 路透
快艇隊今年的首輪選秀權被雷霆隊掌握，今天雷霆主場迎戰沒哈登（James Harden）的快艇，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）第三節打卡下班，拿下32分，幫助雷霆以122：101贏球，主場13連勝，賞給快艇近11戰第10敗。

快艇開局打出10：2猛攻，首節打完領先6分。不過雷霆第二節用6成命中率灌進37分，加上快艇外線熄火，雷霆半場打完反而領先9分。

第三節亞歷山大發力，單節11中7，豪取19分，雷霆帶著20分領先進入末節，亞歷山大末節沒有上場，比賽提前進入垃圾時間。

亞歷山大上場28分鐘，就攻下32分7籃板6助攻，霍姆葛倫（Chet Holmgren）有22分7籃板，威廉斯（Jalen Williams）挹注20分。

快艇則以雷納德（Kawhi Leonard）攻下22分8籃板6助攻表現最佳。最近11場輸10場，戰績6勝21敗，領先西區爐主鵜鶘1場勝差、領先聯盟爐主巫師剩1場。快艇接下來還要面對湖人和火箭隊。

