NBA／布朗森致命三分彈、阿努諾比抄截定勝負 尼克逆轉溜馬奪7連勝

甫奪下「NBA盃」冠軍的紐約尼克，儘管今天在客場遭遇溜馬的強力糾纏，但靠著布朗森（Jalen Brunson）終場前4.4秒轟進逆轉戰局的三分球，加上溜馬發球失誤讓阿努諾比（OG Anunoby）成功抄截得手，尼克歷經苦戰後以114比113驚險拿下7連勝。

「季中MVP」布朗森此役攻下25分7籃板7助攻3抄截，布里吉斯（Mikal Bridges）拿下22分8籃板5助攻，阿努諾比16分6籃板2抄截。

THE CAPTAIN IN THE CLUTCH.



JALEN BRUNSON GAME-WINNING THREE WITH 4.4 REMAINING 🔥



6 straight wins for the @emirates NBA Cup champs! https://t.co/ydEQOnjOVl pic.twitter.com/tOarrugtbd — NBA (@NBA) 2025年12月19日

替補的科萊克（Tyler Kolek）在人手短缺的情況下打出生涯代表作，繳出16分11助攻6籃板，得分助攻兩項數據皆創個人生涯新高；克拉克森也飆進5記三分球，貢獻18分。

這是上季東區冠軍賽對戰組合在本季的首次交鋒，雙方皆有多名主力缺陣。尼克在比賽開局一度陷入16分落後，同時在第三節末也曾落後多達15分。但尼克展現韌性，第四節更是在替補球員的帶動下持續反撲，同時壓制溜馬命中率僅33.3%。

Captain Clutch Jalen Brunson and OG Anunoby seal the deal as the Knicks come back to beat the Pacers 114-113! pic.twitter.com/FTQ2Ace31Y — Knicks Fan TV 🏀🎥📺🏁 (@KnicksFanTv) 2025年12月19日

科萊克在終場前8分41秒投進中距離跳投，取得95比94的反超；溜馬隨後從99比99平手中打出10比3攻勢，但阿努諾比在終場前1分51秒命中三分球，將比數扳成111平，為最後布朗森的致勝一擊鋪路。

溜馬主控奈哈德（Andrew Nembhard）手感火燙，全場19投12中包含三分球5投4中攻下31分；席亞康（Pascal Siakam）得到26分6籃板5助攻，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）則有16分、8籃板進帳。

Jay Huff’s inbounds pass is deflected by OG Anunoby, and the Knicks walk out of here with a one-point victory. pic.twitter.com/Uxm4iOm71E — Alex Golden (@AlexGoldenNBA) 2025年12月19日

溜馬近期吞下3連敗。總教練卡萊爾（Rick Carlisle）日前剛拿下執教生涯第999勝，距離成為NBA史上第11位千勝教頭、也是自2021年11月的瑞佛斯（Doc Rivers）後首人，只差最後1勝，卻遲遲未能到手。