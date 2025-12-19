聽新聞
NBA／他太小隻了！布朗直播語出驚人：柯瑞一對一打不贏我
近日，塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）在Twitch直播中語出驚人，直言若與勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）進行一對一對決，他保證柯瑞無法擊敗自己。
這番言論立刻引來反駁。饒舌歌手「DDG」格蘭伯里 （Darryl Dwayne Granberry Jr.）當下在直播中搖頭表示不同意。
即便如此，布朗仍堅持己見，再次強調，「一對一？柯瑞不可能打贏我，他太小隻了。」
對此，格蘭伯里表示他甚至相信柯瑞能擊敗「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。布朗立刻回嘴，「他老了。」格蘭伯里則毫不猶豫地回應，「我是說巔峰時期的他。」
值得一提的是，塞爾提克與勇士至今在NBA總冠軍賽中交手過兩次。早在1963–1964賽季，塞爾提克連續第八次進入總冠軍系列賽，並以4：1擊敗勇士，連續第六次奪得NBA冠軍。
2021–2022賽季則由柯瑞領軍的勇士，在六場比賽中擊敗塞爾提克，拿下八年內第四冠，而柯瑞也在該系列賽中，以場均攻下31.2分之姿，奪得生涯首座總冠軍賽MVP。
自那之後，賽爾提克在近10場對戰勇士的比賽中戰績為4勝6敗。隨著這番言論發酵，也再度引發外界對雙方球星「遐想對決」的討論。
