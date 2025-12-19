快訊

NBA／「浪花兄弟」未完待續？柯瑞深情喊話：我們希望你回來

聯合新聞網／ 綜合報導
近期關於湯普森可能重返灣區的傳聞再度浮上檯面。柯瑞也公開表達了希望與老搭檔重聚的願望。 路透。
勇士分道揚鑣兩年後，近期關於湯普森Klay Thompson）可能重返灣區的傳聞再度浮上檯面。對此，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）也公開表達了希望與老搭檔重聚的願望。

根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater） 與《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，湯普森未來重返勇士的可能性，並非完全不存在。

「湯普森身邊的人認為這件事最終可能發生，因為『對他來說，沒有人比柯瑞更有影響力。』」報導中引述一名聯盟消息人士指出。

儘管湯普森向《ESPN》坦言，未來仍不確定會發生什麼事。但柯瑞仍公開表達了對重聚的期待。

柯瑞表示， 「那會是難以置信的事情。如果有一天真的談到這個話題，我當然會打給他，告訴他：『我們希望你回來。』希望那會是一個讓他感到溫暖的訊息。」

「但就目前而言，那看起來仍是非常遙遠的現實。他當初離開時也是如此。」柯瑞補充道。

湯普森於2024年7月離開效力13個賽季的勇士，象徵「浪花兄弟」時代的正式落幕。並與獨行俠簽下3年5000萬美元合約，盼與正值巔峰的唐西奇（Luka Doncic）聯手衝擊冠軍。

然而，前獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）隨後將唐西奇送往湖人換來明星長人戴維斯（Anthony Davis）。加上球星厄文（Kyrie Irving）遭遇左膝十字韌帶撕裂整季報銷，中鋒萊夫利（Dereck Lively II）也因腳傷動刀報銷，讓湯普森身處一支短期內難以競爭冠軍的球隊。

此外，將滿36歲的湯普森，本季場均僅繳出11.1分，命中率皆處於生涯新低，甚至一度被總教練基德（Jason Kidd）降為替補。不過近期他手感回溫，近15場三分命中率回升至40.3%。儘管如此，由於他下個賽季仍有1700萬美元的合約在身，若涉及交易，操作難度仍然不低。

