NBA／楊恩歸隊手感冰冷、強森中斷大三元紀錄 老鷹不敵黃蜂三分雨

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
小鮑爾(左)和楊恩雙雙傷癒回歸。 路透社
小鮑爾(左)和楊恩雙雙傷癒回歸。 路透社

在因傷缺陣了22場比賽後，老鷹隊一哥楊恩（Trae Young）在今天與黃蜂隊之戰歸隊，不過似乎還在尋找比賽感覺，全場三分球出手5投0中僅攻下8分，而老鷹則是以強森（Jalen Johnson）攻下生涯新高的43分外帶11籃板、9助攻表現最佳，不過黃蜂仍是在多點開花的攻勢下以133：126收下2連勝。

楊恩在10月底出戰籃網隊的比賽扭傷右膝蓋內側韌帶後，連續缺席了22場比賽，並在今天與黃蜂之戰才正式歸隊，而過去一段時間老鷹在強森打出全明星級的表現下，仍以15勝12敗成績排名在東區緊咬前段班球隊不放，讓楊恩的歸隊備受期待。

不過歸隊的首場比賽楊恩似乎還找不到準星，在上陣20分鐘中出手8次僅命中3球，三分球還是5投盡墨，不過他仍送出10次助攻，最終留下8分、10助攻、1抄截表現，至於強森則是在今天續寫生涯新里程碑，他全場28次出手命中16強，拿下生涯新高的43分，另外有11籃板、9助攻的準大三元演出，但以1助攻差距中斷個人連續4場奪下「大三元」的紀錄。

但今天在主場出賽的黃蜂更是火力全開，球隊三箭頭小鮑爾（LaMelo Ball）、米勒（Brandon Miller）與新秀克努佩爾（Kon Knueppel）攜手砍進18顆三分球，合力攻下82分，還送出27次助攻，幫助黃蜂在上半場就火力全開狂掃80分，團隊全場更是投進24記三分球，讓老鷹在下半場無力追分，最終以7分差距收下2連勝。

而黃蜂新秀克努佩爾今天全場投進6記三分球拿下28分、7助攻、5籃板、3抄截，成為繼基德（Jason Kidd）、柯瑞（Stephen Curry）外，史上第3位達成此數據的新秀。

相關新聞

NBA／「浪花兄弟」未完待續？柯瑞深情喊話：我們希望你回來

與勇士分道揚鑣兩年後，近期關於湯普森（Klay Thompson）可能重返灣區的傳聞再度浮上檯面。對此，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）也公開表達了希望與老搭檔重聚的願望。 根據

NBA／「狼王」回家了！灰狼宣布將舉辦賈奈特球衣退休儀式

灰狼今日正式宣布，名人堂球星、隊史傳奇「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）的21號球衣，將於未來兩個賽季內舉行球衣退休儀式。同時，賈奈特將以球隊大使身分重返球隊體系，包括商業發展、社區公益、球

NBA／雷霆自己的狀元籤自己打！ 快艇被打爆領先爐主剩1場

快艇隊今年的首輪選秀權被雷霆隊掌握，今天雷霆主場迎戰沒哈登（James Harden）的快艇，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）第三節打卡下班，拿下32分，幫助雷霆以122：1

NBA／「K湯在打球為甚麼你在這？」柯瑞兒子一句話道盡離別

湯普森（Klay Thompson）轉戰獨行俠已近一年半，不過勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍向《ESPN》坦言，當他觀看獨行俠比賽時，仍會關注著湯普森。近日柯瑞與他7歲的兒子卡儂（C

NBA／布朗森致命三分彈、阿努諾比抄截定勝負 尼克逆轉溜馬奪7連勝

甫奪下「NBA盃」冠軍的紐約尼克，儘管今天在客場遭遇溜馬的強力糾纏，但靠著布朗森（Jalen Brunson）終場前4.4秒轟進逆轉戰局的三分球，加上溜馬發球失誤讓阿努諾比（OG Anunoby）成功

NBA／他太小隻了！布朗直播語出驚人：柯瑞一對一打不贏我

近日，塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）在Twitch直播中語出驚人，直言若與勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）進行一對一對決，他保證柯瑞無法擊敗自己。 這番言論立刻引來

