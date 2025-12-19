NBA／哈利伯頓遭釀酒人取消開球 道奇教頭親邀穿大谷翔平球衣擔任主場嘉賓
溜馬當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）雖然因傷賽季報銷，不過日前他迎來一個有趣又具話題性的跨界合作機會。
這位出身自威斯康辛州的NBA球星曾在今年4月透露，自己原本計畫在2024年夏天前往密爾瓦基釀酒人主場擔任開球嘉賓，卻因溜馬在該季季後賽首輪淘汰密爾瓦基公鹿，相關安排最終未能成行。
不僅如此，他在國聯分區系列賽期間曾經穿上芝加哥小熊球衣現身季前熱身賽，之後國聯冠軍賽首戰，他還換穿了大谷翔平的道奇17號戰袍，這一連串的動作也引發密爾瓦基球迷的不滿。
如今，哈利伯頓終於等到新的開球邀請，而且對象正是成功衛冕世界大賽冠軍的洛杉磯道奇。
哈利伯頓近日受邀參加Amazon的節目，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）親自向他發出邀請，希望他能在明年8月道奇與釀酒人的系列賽中，現身道奇球場擔任開球嘉賓。
「對，我真的非常欣賞哈利伯頓。我喜歡他的球風，也喜歡他的為人。我也有看到他穿著大谷翔平的球衣。身為連續奪冠的球隊，我們今年8月夏天會在主場迎戰釀酒人，而我知道哈利伯頓那段時間沒有比賽安排。所以我想藉這個機會補上之前沒能成行的開球。我誠摯邀請他到道奇球場擔任開球嘉賓，並在『正確的地方』穿上那件大谷的球衣。」
「只要你願意，這個邀請一直都在。這是洛杉磯道奇給你的邀請。」羅伯茲說。對此，哈利伯頓也毫不猶豫地接受邀約。「我一定會到場。」
屆時哈利伯頓現身道奇主場，他與密爾瓦基球迷之間的「恩怨情仇」勢必也將成為場邊另一個受矚目焦點。
