NBA／「狼王」回家了！灰狼宣布將舉辦賈奈特球衣退休儀式

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼今日正式宣布，將於未來兩個賽季內舉行賈奈特球衣退休儀式。 美聯社
灰狼今日正式宣布，名人堂球星、隊史傳奇「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）的21號球衣，將於未來兩個賽季內舉行球衣退休儀式。同時，賈奈特將以球隊大使身分重返球隊體系，包括商業發展、社區公益、球迷互動及內容製作等多項事務，協助推動球隊文化與品牌發展。

事實上，賈奈特自結束球員生涯後，因與前任老闆泰勒（Glen Taylor）關係破裂，長期與球隊保持距離，並拒絕進行球衣退休儀式。

隨著沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）與前洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）自2021年達成球隊收購協議以來，兩人積極重塑球隊文化，強化與傳奇校友的連結，並持續投入資源於球隊營運、管理層建構及未來新球館規劃。雙方在逐步建立信任後，最終促成賈奈特回歸與球衣退休的共識。

賈奈特在聲明中表示，「我非常興奮能回到明尼蘇達。這裡是我職業生涯的起點，也是我學習如何在最高層級競爭的地方。能在球隊邁向新時代的時刻回家，並見證 21 號球衣被永久保存，對我而言意義非凡。」

賈奈特於1995年以高中跳級生之姿加入成軍不久的灰狼，且效力灰狼長達14個賽季。生涯15次入選全明星賽，為灰狼隊史得分、籃板、助攻、抄截與火鍋五大數據紀錄保持人，亦為聯盟歷史上唯一一位在同一支球隊領先五項主要數據的球員。

此外，賈奈特於1996-97至2003-04賽季期間，率領灰狼連續八年闖進季後賽，2003-04年更是帶隊打進西區決賽，並拿下灰狼隊史唯一MVP，寫下隊史巔峰篇章。

