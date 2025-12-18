NBA／湖人記者曝留首輪是想交易字母哥 里夫斯也能當籌碼

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿字母哥(左)、湖人唐西奇(右)。 美聯社
公鹿字母哥(左)、湖人唐西奇(右)。 美聯社

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前傳出向公鹿隊申請交易，湖人隊記者布哈（Jovan Buha）指出，湖人一直不願使用2026年首輪選秀權補強，最主要的原因是累積交易籌碼，爭取字母哥或其他巨星，里夫斯（Austin Reaves）也是潛在籌碼。

鵜鶘隊最近傳出有意出清主力球員，湖人有意防守大鎖瓊斯（Herbert Jones），但鵜鶘要價兩枚首輪。值得一提的是，湖人最近幾年出現補強機會，但都沒動2026年首輪。

湖人記者布哈分析，湖人一直緊握選秀權不放，是為了看有沒有機會追逐字母哥或任何休賽季可能被賣掉的超級球星。選秀夜理論上握有3個選秀權可以交易，搭配里夫斯先簽後換，搭上其他球員把薪資配平。

布哈舉例，「可以私下與公鹿溝通，告訴他們如果給你1個首輪，加上另外2個未來首輪，再配合里夫斯先簽後換，將薪資結構調整好，休賽季勞資協議（CBA）的交易限制相對較有彈性。這是可以拿來討論的交易。」

里夫斯本季成長為明星級球員，出賽21場，平均得到27.8分5.6籃板6.7助攻，投籃命中率50.3%，三分命中率36.9%。唐西奇（Luka Doncic）缺陣的5場比賽當中，里夫斯平均狂轟40.0分9.6助攻4.8籃板，命中率52.3%，三分命中率41.7%。

