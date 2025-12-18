NBA／為何「打不贏就加入」勇士？ KD：一場120分不會被包夾

杜蘭特（Kevin Durant）當年打不贏就加入勇士隊，令許多球迷感到震驚。杜蘭特最近在節目上回憶起這件事，直呼雷霆隊一項致命缺點，是他轉戰勇士的主因。

2016年杜蘭特和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）率領雷霆在西區決賽以3：1領先勇士，卻連輸3場被淘汰。勇士總決賽不敵騎士隊成為「73勝亞軍」，但休賽季迎來杜蘭特重磅加盟。

杜蘭特說明加入勇士的理由，先指出當年雷霆的缺點，「在雷霆的時候，我們有很多功能性球員。有人防守很強，但沒辦法自己得分；有人很會投籃，防守卻不太行。要讓那套進攻運轉起來，牽涉到很多東西，我們當時已經做得不錯。」

「勇士打電話給我，我心想他們一場平均120分，我接到球不用每次都擔心區域防守、開賽就被包夾。」杜蘭特說，「我們讓比賽變得更精彩，因為從第一回合開始，你就要全力以赴，不然很快就會被打爆。」