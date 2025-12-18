NBA／傳快艇不願交易3核心球員 相信瓊斯歸隊能衝擊附加賽

快艇隊開季打出6勝20敗，西區倒數第2。不過根據美媒《Dallas Hoops Journal》報導，快艇不願交易走哈登（James Harden）、雷納德（Kawhi Leonard）和祖巴茲（Ivica Zubac），認為只要前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）歸隊，就能衝擊附加賽。

快艇目前落後西區第10的爵士隊4.5場勝差，今年首輪選秀權已經歸雷霆隊所有，因此擺爛沒有任何意義。報導指出，快艇高層不打算拆掉陣容，相信只要前鋒瓊斯歸隊，就有機會衝擊附加賽席次。

瓊斯11月17日被診斷出右膝內側副韌帶扭傷，預計休養6周後重新接受評估。瓊斯是一名防守悍將，本季出賽13場平均打24.9分鐘，能拿下10.5分2.4籃板1.1助攻，外帶1.2火鍋0.8抄截，三分命中率34.8%。本季他有出賽的情況下，快艇4勝9敗。

哈登本季年薪3918萬美元，下季有4231萬的球員選項；雷納德本季年薪5000萬，明年則是5030萬。祖巴茲本季年薪僅1810萬美元，2027-28賽季結束後才到期。

快艇最近10場輸9場，接下來3場將依序對上雷霆、湖人和火箭隊，戰績恐持續下探，且明天與雷霆交手，哈登因左小腿挫傷確定缺席。