NBA／「惡棍」認為詹皇沉迷社群媒體 坦言自己有情緒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、布魯克斯(右)。 法新社

太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）在日前與湖人隊交手的比賽當中，和詹姆斯（LeBron James）針鋒相對，最後被裁判驅逐出場，賽後未接受訪問。今天布魯克斯受訪談到當天的情況，直言詹姆斯是重度社群媒體使用者。

太陽整場陷入哨音劣勢，罰球數25：43落後湖人。比賽尾聲布魯克斯投進超前三分球後與詹姆斯相撞，裁判並未響哨，布魯克斯與詹皇起爭執，反而被裁判吹技術犯規，驅逐出場。

對此，布魯克斯受訪時直言，「我想詹姆斯應該是社群媒體重度使用者，大概都有看到我在說什麼。他覺得大家應該用某種方式看他，不能對他說什麼，或是要用某種方式跟他打球，但我不會那樣打。」

詹姆斯最後關頭出手三分球，裁判抓防守者布克（Devin Booker）犯規，詹姆斯3罰2中拿下勝利。布魯克斯表示，「希望我們當時就讓他出手，那球肯定會超級大麵包。」

布魯克斯最近幾年面對詹姆斯總是帶著情緒打球，他坦言，「我整個職業生涯最大的問題，就是一直讓那些事發生，結果自己被趕出場。但不管有多少人討厭我、說我不是好球員，只要我在場上，比賽的走向就會完全不一樣。」

