NBA／飆大三元追平喬丹紀錄 吉迪想助公牛重回開季火熱狀態

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吉迪（左）今天拿下23分、11助攻、11籃板，個人本季第六次大三元。 法新社
吉迪（左）今天拿下23分、11助攻、11籃板，個人本季第六次大三元。 法新社

公牛隊在今天出戰騎士隊之戰，靠著吉迪（Josh Giddey）拿下23分、11助攻、11籃板，個人本季第六次大三元，加上懷特（Coby White）、佛西維奇（Nikola Vucevic）也有單場20分以上表現，最終以127：111擊敗騎士。

過去9場比賽輸掉8戰的公牛，與騎士將展開2連戰，今天雙方先在公牛主場碰頭，而身為地主的公牛也從開賽就展現火熱手感，四節中有三節得分都在30分以上，最終靠著吉迪、懷特、佛西維奇攜手攻下68分，最終以16分差距取勝。

而本場比賽吉迪也在出賽33分鐘中拿下23分、11籃板、11助攻、2抄截、1阻攻，其中三分球11投5中的高水準表現，不僅完成個人本季第6度大三元，也是公牛隊史首位單場投進5顆三分球並奪下大三元的球員。  

此外，吉迪也成為公牛隊史除了喬丹（Michael Jordan）後，第二快達成1500分、500籃板、500助攻的球員，也是公牛隊史除了喬丹外，首位達成20分級大三元雙位數場次的球員。

談到今年公牛開季戰績一度衝上前段班，不過過去10場比賽卻是一度一勝難求，吉迪說：「我們一直很想努力回到開季的狀態，今年我們有不錯的開局，但很顯然過去10場比賽很艱難。我認為對陣一支實力強勁的球隊，是朝著正確方向邁進的重要一步，而且這支球隊狀況跟我們有點像，近況都不太好，這是一場很棒的勝利。」

