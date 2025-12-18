快訊

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅13個月

整理包／出門免帶一堆證件！數位憑證皮夾上線 申請方式、應用場景一次看

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士主帥曝庫明加對太陽解凍 因「學長學弟制」冰菜鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加(右)。 美聯社
庫明加(右)。 美聯社

庫明加（Jonathan Kuminga）被勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）連冰3場，柯爾今天受訪時透露，庫明加將在明天與太陽隊交手時上場。

勇士隊目前13勝14敗西區第8，庫明加連3場在沒受傷的情況下，未獲得任何上場時間，勇士這段期間1勝2敗。柯爾今天受訪時說，「你一定會想看球員訓練後的回應，我可以告訴你，庫明加在這一周被移出輪換期間，表現非常好、訓練很努力，我會給他回報。」

柯爾未說明庫明加是先發還替補，但替補的機會比較大，因為他受訪時提到，柯瑞（Stephen Curry）、穆迪（Moses Moody）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）及波斯特（Quinten Post）是他想長期使用的先發陣容。

柯爾說明這套先發陣容的用意，「這能讓今年表現出色、特別是在防守端發揮高水準的波斯特把身高與籃板能力帶進來。我喜歡這點，我們整體來說是一支偏小的球隊，所以讓波斯特和格林一起進入先發，感覺很好。」

勇士隊二輪新秀理查德（Will Richard）表現超乎預期的好，出賽23場，平均攻下8分，三分命中率39.7%。不過他最近也被柯爾冰。柯爾解釋，「老實說目前讓他坐板凳，是因為他還是菜鳥，我必須尊重那些多年來為球隊付出的老將。我認為這對團隊化學效應是好事，事情本來就是這樣運作。」

勇士 庫明加

相關新聞

NBA／勇士主帥曝庫明加對太陽解凍 因「學長學弟制」冰菜鳥

庫明加（Jonathan Kuminga）被勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）連冰3場，柯爾今天受訪時透露，庫明加將在明天與太陽隊交手時上場。 勇士隊目前13勝14敗西區第8，庫明加連3場

NBA／尼克將不在主場掛NBA盃錦旗 放眼重返總冠軍賽目標

尼克昨天在NBA盃冠軍賽逆轉馬刺，成為史上第3支在NBA盃奪冠的球隊，而這一座冠軍也是尼克自1973年後再度於NBA盃賽...

NBA／瑞迪克約談湖人雙星要求從防守做起 唐西奇坦言看到成效

儘管目前仍以18勝7敗排名在西區第3名，但「紫金大軍」湖人將繼續為衝擊冠軍進行調整，近日總教練瑞迪克（JJ Redick...

NBA／「惡棍」認為詹皇沉迷社群媒體 坦言自己有情緒問題

太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）在日前與湖人隊交手的比賽當中，和詹姆斯（LeBron James）針鋒相對，最後被裁判驅逐出場，賽後未接受訪問。今天布魯克斯受訪談到當天的情況，直言

NBA／飆大三元追平喬丹紀錄 吉迪想助公牛重回開季火熱狀態

公牛隊在今天出戰騎士隊之戰，靠著吉迪（Josh Giddey）拿下23分、11助攻、11籃板，個人本季第六次大三元，加上...

NBA／慶祝時偷挖隊友布朗森「菊花」 尼克哈特急澄清：是AI

尼克隊昨天在NBA盃冠軍賽以124：113擊敗馬刺隊，布朗森（Jalen Brunson）獲選賽事MVP，慶祝冠軍時，隊友哈特（Josh Hart）竟偷摳布朗森的肛門，引發球迷熱議。 尼克賽後慶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。