NBA／勇士主帥曝庫明加對太陽解凍 因「學長學弟制」冰菜鳥

庫明加（Jonathan Kuminga）被勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）連冰3場，柯爾今天受訪時透露，庫明加將在明天與太陽隊交手時上場。

勇士隊目前13勝14敗西區第8，庫明加連3場在沒受傷的情況下，未獲得任何上場時間，勇士這段期間1勝2敗。柯爾今天受訪時說，「你一定會想看球員訓練後的回應，我可以告訴你，庫明加在這一周被移出輪換期間，表現非常好、訓練很努力，我會給他回報。」

柯爾未說明庫明加是先發還替補，但替補的機會比較大，因為他受訪時提到，柯瑞（Stephen Curry）、穆迪（Moses Moody）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）及波斯特（Quinten Post）是他想長期使用的先發陣容。

柯爾說明這套先發陣容的用意，「這能讓今年表現出色、特別是在防守端發揮高水準的波斯特把身高與籃板能力帶進來。我喜歡這點，我們整體來說是一支偏小的球隊，所以讓波斯特和格林一起進入先發，感覺很好。」

勇士隊二輪新秀理查德（Will Richard）表現超乎預期的好，出賽23場，平均攻下8分，三分命中率39.7%。不過他最近也被柯爾冰。柯爾解釋，「老實說目前讓他坐板凳，是因為他還是菜鳥，我必須尊重那些多年來為球隊付出的老將。我認為這對團隊化學效應是好事，事情本來就是這樣運作。」