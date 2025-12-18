NBA／慶祝時偷挖隊友布朗森「菊花」 尼克哈特急澄清：是AI

尼克隊昨天在NBA盃冠軍賽以124：113擊敗馬刺隊，布朗森（Jalen Brunson）獲選賽事MVP，慶祝冠軍時，隊友哈特（Josh Hart）竟偷摳布朗森的肛門，引發球迷熱議。

尼克賽後慶祝奪冠，球員們一起觸碰獎盃享受喜悅，沒想到哈特一邊用左手摸獎盃，一邊用右手拇指「偷襲」布朗森的肛門，布朗森立刻變臉，回頭看向哈特。

Nah Josh Hart is OUT OF POCKET for this 😭😭😭 pic.twitter.com/JmblGQGNmC — BrickCenter (@BrickCenter_) December 17, 2025

畫面被節錄下來，在網路上瘋傳。網友們紛紛表示，「真是太瘋狂了」、「搶8籃板、挖1肛門」、「這是職場性騷擾」、「當他們說這是團隊化學反應，我沒想到如此親近」、「尼克隊心理和身體都很團結」。

哈特與布朗森在維拉諾瓦大學當過多年隊友，進入職業賽場後在尼克重聚，兩人關係相當親密。畫面流出後，哈特也在社群平台發文表示，「這是AI。」