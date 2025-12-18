NBA／45分慘敗籃網後 公鹿教頭堅稱球隊不用大變動

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
公鹿隊本季戰績不佳，目前11勝16敗只排東區第10。 美聯社
公鹿隊本季戰績不佳，目前11勝16敗只排東區第10，不過教練瑞佛斯（Doc Rivers）仍有十足自信，就算前一場以45分差距輸給籃網隊，創下隊史最慘紀錄，公鹿總教頭仍認為球隊不需要太大變動。

「我喜歡我們的團隊。」瑞佛斯在今天團隊練球後受訪提到，真的很喜歡這支公鹿，「我們打得不是很好，打不好的原因有很多，不用多此一舉，真的不用，這樣做的球隊會失敗，我只是實話實說，我已經在這圈子那麼久了。」

公鹿開季5戰打下4勝，但接續22場比賽只再進帳7勝，從10月底後就不曾嚐到連勝滋味，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）還因右小腿拉傷，從12月4日後就沒有出賽紀錄，缺席的10場比賽公鹿只拿2勝。

連勝難求不說，公鹿前一場還以破隊史紀錄的45分差輸球，後衛羅林斯（Ryan Rollins）形容這是場顏面盡失的比賽，不過球隊趁NBA盃空檔得到休息時間，球隊也安排連兩天的訓練，希望能改善球隊發生的錯誤。

小波特（Kevin Porter Jr.）形容，這場45分差距的慘敗讓大家都甦醒，絕對不會想再經歷一次，也從中獲得教訓。

瑞佛斯也說，球隊當然想打得更好，大家也很喜歡現在的戰術體系和防守體系，不過必須做出些調整。他也提到，當一支球隊陷入低潮，就會被指責不夠努力，但影響球隊表現的因素有很多，而執行到位、表現出色的球隊自然看起來更努力，「這就像先有雞還是先有蛋，總得先有個起頭，從某些事上得到自信後，一次又一次做到。這麼說吧，我更關注執行面，而不是感覺、心態這些，這是我的個人觀點。」

