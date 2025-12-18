NBA／厄文送獨行俠高爾夫球車 唐西奇送湖人百台腳踏車花費近千萬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠隊球星厄文。 美聯社
耶誕節即將到來，湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）自掏腰包，送給全隊球員、教練及工作人員共103台電動自行車，作為耶誕禮物。獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）則是發揮創意，送給隊友每人一台高爾夫球車。

唐西奇送的車款價值約3000美元，送出103台花費預計破30萬美元（約947萬新台幣）。事實上這不是唐西奇第一次送電動腳踏車，2023年他在獨行俠隊就送過隊友。

獨行俠球員今年也收到特別的禮物，球星厄文送給全隊一輛高爾夫球車。獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）直呼，「厄文是非常棒的人，整季都在照顧我們，從我來到這裡開始，就一直很照顧我。他真的是一位對我很好的老將，人也非常善良。這是一份很酷的禮物，也是一件很貼心的事，肯定非常有趣。」

獨行俠今年開季表現差勁，不過近期走回正軌，近7戰拿下5勝，目前戰績10勝17敗，落後西區第10的爵士隊僅1場勝差。厄文今年3月遭遇左前十字韌帶撕裂，原本預計最快今年12月或明年1月回歸，但沒有確切時程表。

獨行俠 湖人 Luka Doncic Kyrie Irving

